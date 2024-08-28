Государственный курс финансовой грамотности пытался меня одурачить! Не получится

Кто не мечтает о финансовой свободе? Сколько для этого нужно денег и как сделать так, чтобы портфель не ссохся слишком быстро? Фото: Raul Mee

Недавно представленный курс финансовой грамотности от государства уже в первые минуты побуждает людей посреди важной фазы роста просто «проесть» свой инвестиционный портфель.

В первом видео курса от Министерства финансов говорится о том, что достижение финансовой свободы позволяет делать в жизни всё, что захочется. Если задуматься над этим распространённым пониманием, большинство людей представляют себе финансово свободную жизнь как время, освободившееся от повседневной работы, которое можно посвятить увлекательным хобби и занятиям. Ходить в театр, кино, рестораны с друзьями и семьей, посещать концерты таких мегазвезд, как Тейлор Свифт, и участвовать в других мероприятиях. И, конечно же, путешествовать по всему миру.