  • OMX Baltic−0,26%312,99
  • OMX Riga0,21%884,63
  • OMX Tallinn−0,16%2 068,53
  • OMX Vilnius−0,52%1 354,02
  • S&P 500−1,74%6 477,16
  • DOW 30−1,01%45 960,11
  • Nasdaq −2,38%21 408,08
  • FTSE 100−1,33%9 972,17
  • Nikkei 225−0,27%53 603,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,86
  • 26.03.26, 17:51

Инвестор Тоомас: на собрании LHV прозвучала мантра, священная для каждого акционера

На этой неделе я побывал на общем собрании акционеров LHV. Райн Лыхмус, человек, на чьем видении построен этот банк, напомнил простую, но часто забываемую истину: для инвестора важнее всего рентабельность собственного капитала.
Что толку от рыночной доли, если она не приносит прибыли?
  • Foto: Andras Kralla
Как для акционера LHV это был для меня самый важный вывод, который я унес из зала Swissotel. Лыхмус подчеркнул, что не стоит обманываться одним лишь ростом бизнес-объемов или увеличением рыночной доли, если это не сопровождается высокой отдачей на вложенные собственниками средства. С этим трудно спорить. Долгосрочный рост акционерной стоимости и начинается с того, насколько хорошо компания умеет использовать доверенный ей капитал.
Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

