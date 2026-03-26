Инвестор Тоомас: на собрании LHV прозвучала мантра, священная для каждого акционера
На этой неделе я побывал на общем собрании акционеров LHV. Райн Лыхмус, человек, на чьем видении построен этот банк, напомнил простую, но часто забываемую истину: для инвестора важнее всего рентабельность собственного капитала.
Что толку от рыночной доли, если она не приносит прибыли?
Foto: Andras Kralla
Как для акционера LHV это был для меня самый важный вывод, который я унес из зала Swissotel. Лыхмус подчеркнул, что не стоит обманываться одним лишь ростом бизнес-объемов или увеличением рыночной доли, если это не сопровождается высокой отдачей на вложенные собственниками средства. С этим трудно спорить. Долгосрочный рост акционерной стоимости и начинается с того, насколько хорошо компания умеет использовать доверенный ей капитал.
