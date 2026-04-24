«Фруктовая пятница» в Selver каждую неделю дарит скидку 15% на свежие товары

Selver дополнил свои успешные кампании новой инициативой – «Фруктовая пятница», в рамках которой каждую пятницу все свежие фрукты и овощи по обычной цене продаются со скидкой 15%. «Пятницы уже сегодня стали настоящим праздником покупки свежих плодов», – говорит руководитель по бизнес-учету Selver Кристьян Андерсон. По его словам, именно в последний день рабочей недели покупатели приобретают больше всего фруктов и овощей.
В 2025 году покупатели приобрели в торговой сети в общей сложности 21,4 миллиона килограммов фруктов и овощей, из которых самыми популярными были бананы, арбузы и развесной картофель. За первые три месяца этого года уже продано более 5 миллионов килограммов свежих плодов.
  • Foto: Selver
По пятницам покупка фруктов и овощей увеличивается более чем на 15%, что ясно указывает на привычку запасаться перед выходными. Особенно выделяются ягоды, продажи которых по сравнению с обычными днями вырастают более чем на 40%, а также цитрусовые, продажи которых увеличиваются примерно на четверть.
В среднем за одну покупку клиент приобретает почти два килограмма фруктов и овощей, и они составляют около одной десятой всей продуктовой корзины. В пиковые сезоны продаж доля свежих товаров может достигать почти 15 процентов.

Покупатели в возрасте 46-55 лет наиболее активно приобретают фрукты и овощи

По словам руководителя по бизнес-учету Selver Кристьяна Андерсона, статистика рисует четкий профиль: больше всего фруктов и овощей покупают клиенты в возрасте 46-55 лет, за ними следуют покупатели 36-45 лет. Самая низкая доля приходится на людей младше 25 лет, что во многом связано с их меньшей самостоятельной покупательной способностью. Если сравнивать по гендерному признаку, женщины совершают примерно на 10% больше покупок фруктов и овощей, чем мужчины.
«По регионам особенно выделяются Харьюмаа, Рапламаа и Сааремаа, тогда как в Южной Эстонии и Вирумаа объемы покупок ниже – вероятно, здесь играет роль более высокая доля собственной продукции с огорода и покупок на рынке», – говорит он.

Почти половина продаж совершается в рамках специальных предложений

По итогам первых месяцев 2026 года наибольшую долю составили корнеплоды (23%), овощи и тропические фрукты (18%), за ними следовали цитрусовые (14%) и яблоки (10%).
По количеству самыми покупаемыми товарами были бананы, развесной картофель, апельсины, мандарины, яблоки Paulared, авокадо в упаковке, мытая морковь, огурец Luunja, красный перец и кочанная капуста.
Существенных колебаний цен не произошло: на фрукты они остались примерно на уровне прошлого года, тогда как овощи в среднем подорожали примерно на 4%. Также заметна роль льготных кампаний: почти половина продаж совершается в рамках специальных предложений.

Свежие продукты – визитная карточка Selver

Для Selver отдел фруктов и овощей – это визитная карточка магазина, которая обычно расположена сразу у входа. Ассортимент меняется в зависимости от сезона: летом преобладают ягоды, арбузы и косточковые фрукты, осенью – цитрусовые и другие сезонные продукты. С поступлением местной продукции доля овощей в торговом зале также всегда увеличивается.
«В Selver продаются фрукты и овощи первого класса, за исключением отдельных товаров, для которых такая классификация не предусмотрена», – подчеркивает Андерсон.

Чтобы получить скидку, карта Partner не требуется

Акция «Фруктовая пятница» действует во всех магазинах Selver и Delice, в интернет-магазине, а также в передвижном магазине на Хийумаа. Важное отличие от многих других кампаний заключается в том, что для получения скидки не нужна карта Partner, а скидка 15% применяется автоматически ко всем клиентам.
Преимущества есть и у покупателей интернет-магазина: в e-Selver можно оформить заказ по пятничной скидке, а доставку выбрать на срок до семи дней вперед. Это хорошая возможность заранее спланировать покупки и максимально воспользоваться условиями кампании.
  • По средам в Selver проходит другая крупная кампания – «Золотая среда», в рамках которой все покупатели в возрасте 63+ получают скидку 10% на корзину покупок.
