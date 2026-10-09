Новые рекорды фондового рынка не вызывают желания открывать шампанское

ETF с кредитным плечом позволяют усиливать дневное движение рынка в два или три раза, и интерес эстонских инвесторов к ним вырос. Однако в более длительной перспективе результат может оказаться совсем не таким, какой на первый взгляд обещают обозначения «2x» или «3x» в названии фонда.