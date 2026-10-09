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Новые рекорды фондового рынка не вызывают желания открывать шампанское

Американский фондовый рынок устанавливает все новые рекорды, а прибыли компаний растут с исключительной скоростью. Однако если заглянуть за пределы биржевых индексов, открывается совершенно иная картина.
Небольшое количество компаний, занимающих верхние строчки индекса, мне не слишком интересны.
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