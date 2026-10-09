Новые рекорды фондового рынка не вызывают желания открывать шампанское
Американский фондовый рынок устанавливает все новые рекорды, а прибыли компаний растут с исключительной скоростью. Однако если заглянуть за пределы биржевых индексов, открывается совершенно иная картина.
Акции McDonald’s, зарабатывающей на котлетах и булочках, опустились до минимума за последние четыре года, потеряв за девять месяцев почти треть стоимости. В чем проблема – в изменившемся отношении к бургерам или причина глубже?
ETF с кредитным плечом позволяют усиливать дневное движение рынка в два или три раза, и интерес эстонских инвесторов к ним вырос. Однако в более длительной перспективе результат может оказаться совсем не таким, какой на первый взгляд обещают обозначения «2x» или «3x» в названии фонда.
Литовская инвестиционная управляющая компания Lords LB Asset Management в пятницу после завершения биржевых торгов отменила публичное предложение фонда недвижимости Baltic Core Property Fund в Эстонии, Латвии и Литве. Причиной решения стал недостаточный интерес инвесторов к новому продукту.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.