В схеме, составленной бывшим чиновником КаПо, который впоследствии стал работать на Хирва и Гаммера, проведены связи между криминальным миром и бывшими чиновниками полиции, в т.ч. бывшим главой МВД Андресом Анвельтом.Фото: Äripäev

Схема, представленная на «мафиозном процессе», бросает тень на бывших полицейских

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Äripäev продолжает следить за судебным процессом по делу бизнесменов Хуберта Хирва и Павла Гаммера, которых обвиняют в руководстве преступной организацией и совершении экономических преступлений.

В ходе одного из недавних заседаний суда над Хирвом и Гаммером (его еще называют «крупнейшим мафиозным процессом в истории Эстонии») публике была представлена запись секретного телефонного разговора, которая бросает тень на деятельность бывшего заместителя директора Полиции безопасности Ээрика Хельдна, пишет Äripäev.
Кроме того, в материалах дела есть схема, которая проводит связи между криминальным миром и бывшими чиновниками полиции, в т.ч. бывшим главой МВД Андресом Анвельтом.
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