Калле Грюнталь прописался в чужой квартире. Владелец: это какая-то шутка?

«Погоди, ты сейчас занимаешься частной следственной деятельностью» – спросил Калле Грюнталь, выйдя с мороженым из парламентского буфета.Фото: Andras Kralla

Согласно документам, член Рийгикогу Калле Грюнталь уже несколько лет снимает квартиру в столице около Палдиского шоссе, однако владелец квартиры ничего не знает о скандально известном арендаторе.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Статьи по теме
Все статьи по теме
Северо-восток как объект для инвестиций: ловить шанс или держаться подальше?
Вопиющие в пустыне: жители Ближнего Востока и Африки не могут достучаться до Олега Иванова
Калле Грюнталь прописался в чужой квартире. Владелец: это какая-то шутка? Грюнталь выходит из партии!
Эпицентр
Европрокуратура обвиняет фермеров из Ляэне-Вирумаа в манипуляциях с получением дотаций
Европейская прокуратура обвиняет фермеров и бухгалтера из Ляэне-Вирумаа в махинациях с самофинансированием с целью получения евродотаций: одна и та же сумма переходила от предприятия к предприятию до тех пор, пока это не привлекло внимание Бюро по борьбе с отмыванием денег.
Европейская прокуратура обвиняет фермеров и бухгалтера из Ляэне-Вирумаа в махинациях с самофинансированием с целью получения евродотаций: одна и та же сумма переходила от предприятия к предприятию до тех пор, пока это не привлекло внимание Бюро по борьбе с отмыванием денег.
Все большие материалы
Инвестор
Глава Hagen Bikes: если не получится привлечь деньги, банкротство не исключено
До пятницы на альтернативной бирже Nasdaq First North проходит подписка на акции Hagen Bikes. Глава компании Каспар Пеэк признался, что на кону стоит судьба стартапа.
До пятницы на альтернативной бирже Nasdaq First North проходит подписка на акции Hagen Bikes. Глава компании Каспар Пеэк признался, что на кону стоит судьба стартапа.
Все новости для инвесторов
Инвестор
Проблемы с цепочками поставок сдерживают прибыль оружейного производителя
Lockheed Martin стала первой оборонной компанией, отчитавшейся о результатах третьего квартала. Несмотря на борьбу за бюджет, Lockheed Martin рассчитывает получить в этом году самый высокий доход, сообщает Wall Street Journal.
Lockheed Martin стала первой оборонной компанией, отчитавшейся о результатах третьего квартала. Несмотря на борьбу за бюджет, Lockheed Martin рассчитывает получить в этом году самый высокий доход, сообщает Wall Street Journal.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Есть ли жизнь за пределами Таллинна, и сколько она стоит?
В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» обсуждаем, на чем можно сэкономить, переехав из столицы Эстонии в деревню или в Ида-Вирумаа, а также говорим о трудностях, с которыми предстоит столкнуться тем, кто решился на этот шаг.
В новом выпуске подкаста «Куры не клюют» обсуждаем, на чем можно сэкономить, переехав из столицы Эстонии в деревню или в Ида-Вирумаа, а также говорим о трудностях, с которыми предстоит столкнуться тем, кто решился на этот шаг.
Все подкасты ДВ
Mнения
Глава предприятия: готово ли государство к повышению минимальной зарплаты?
Минимальная заработная плата увеличится с нового года на 13% и на столько же в последующем году. Работники, безусловно, к этому готовы, компании скорее готовы. Но готово ли государство, спрашивает председатель правления SOL Baltics Ринель Пиус.
Минимальная заработная плата увеличится с нового года на 13% и на столько же в последующем году. Работники, безусловно, к этому готовы, компании скорее готовы. Но готово ли государство, спрашивает председатель правления SOL Baltics Ринель Пиус.
Все мнения
Mнения
Глава предприятия: готово ли государство к повышению минимальной зарплаты?
Минимальная заработная плата увеличится с нового года на 13% и на столько же в последующем году. Работники, безусловно, к этому готовы, компании скорее готовы. Но готово ли государство, спрашивает председатель правления SOL Baltics Ринель Пиус.
Минимальная заработная плата увеличится с нового года на 13% и на столько же в последующем году. Работники, безусловно, к этому готовы, компании скорее готовы. Но готово ли государство, спрашивает председатель правления SOL Baltics Ринель Пиус.
Все мнения
Интервью
Глава Merko: с каждым годом время становится дороже
Карьера председателя правления Merko Ehitus Андреса Тринка шла задом наперед: по его словам, когда он был молод, ему доставались важные роли, которые было бы правильнее получить сейчас, когда он более опытен. Тем, кто хочет стать лидером, он советует хорошенько подумать, ведь постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна не каждому.
Карьера председателя правления Merko Ehitus Андреса Тринка шла задом наперед: по его словам, когда он был молод, ему доставались важные роли, которые было бы правильнее получить сейчас, когда он более опытен. Тем, кто хочет стать лидером, он советует хорошенько подумать, ведь постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна не каждому.
Все Интервью
Интервью
Глава Merko: с каждым годом время становится дороже
Карьера председателя правления Merko Ehitus Андреса Тринка шла задом наперед: по его словам, когда он был молод, ему доставались важные роли, которые было бы правильнее получить сейчас, когда он более опытен. Тем, кто хочет стать лидером, он советует хорошенько подумать, ведь постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна не каждому.
Карьера председателя правления Merko Ehitus Андреса Тринка шла задом наперед: по его словам, когда он был молод, ему доставались важные роли, которые было бы правильнее получить сейчас, когда он более опытен. Тем, кто хочет стать лидером, он советует хорошенько подумать, ведь постоянная готовность брать на себя ответственность свойственна не каждому.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект