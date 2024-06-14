Эпицентр

Элийсе Киви

14 июня 2024 в 10:09









Пик сезона на Центральном рынке омрачат строительные работы в центре Таллинна

Пиковый сезон Центрального рынка приходится на лето, и, по словам его генерального директора, строительные работы рядом стоило бы проводить в другое время. Фото: Liis Treimann

Сразу после Иванова дня в Таллинне начнутся масштабные строительные работы на улице Ластекоду стоимостью 14 миллионов евро, что сделает жизнь некомфортной как для местных жителей, так и для бизнеса.

Райн Пярн, генеральный директор Центрального рынка, находящегося рядом с улицей Ластекоду, отметил, что летом городу следовало бы избегать здесь строительных работ, поскольку на период с июня по середину сентября приходится пиковый сезон на рынке.