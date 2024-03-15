Эпицентр

Алексей Шишкин

15 марта 2024 в 11:39









На два года дольше, на 20 млн дороже: Liven приступила к строительству жилья в Пирита

В начале марта на приморском участке по адресу Регати пуйестеэ, 3 появилась строительная техника. Проект строительства в этом месте многоквартирных домов был анонсирован еще летом 2021 года. Фото: Алексей Шишкин

Бывшая приморская парковка скоро превратится в элитное таллиннское жилье несмотря на трудности, с которыми столкнулся проект.

В начале марта девелоперская компания Liven AS объявила о начале строительства жилых домов на участке по адресу Регати пст., 3, в Пирита, рядом с комплексом зданий, построенным для олимпийской регаты 1980 года. На территории, отделенной от моря только узкой полоской берега, будут построены трехэтажные жилые дома суммарно на 220 квартир. Общая площадь застройки составит 27 000 квадратных метров.

Так это делается в Таллинне

Землю на Регати пст., 3 группа Liven приобрела летом 2021 года. Участок, оформленный на фирму Liven Kodu 20 OÜ, на 90% предназначен для размещения жилья и на 10% – под коммерческие помещения. Руководитель компании Андеро Лаур в момент приобретения заявлял, что к началу 2024 года на участке будут построены первые жилые дома. Тем не менее, строительная техника появилась в Пирита только к нынешнему марту.

Перспективная визуализация будущих жилых домов на Регати пуйестеэ, 3. Фото: Архитектурное бюро Salto

«Процедуры продлились дольше – нужно понимать, что этот проект важен не только для нас, но и для города, для Пирита. Вскоре после получения разрешения на строительство мы начали переговоры с застройщиком Mitt&Perlebach OÜ, и на прошлой неделе они вышли на площадку», – рассказала в беседе с ДВ член правления Liven AS Алина Кестер.

С момента покупки участка мы постоянно общались с властями, вносили изменения в документацию. Так это делается в Таллинне, не скажу, что с проектом Регати, 3 согласования шли иначе, чем с другими. Процедурный процесс затянулся, поскольку мы вместе с Департаментом коммунального хозяйства заключали административный договор для строительства необходимой инфраструктуры, искали и нашли решение для отвода дождевой воды в море. Алина Кестер член правления Liven AS

По текущей оценке девелопера, объем инвестиций в застройку участка составит почти 90 млн евро. В 2021 году Андеро Лаур оценивал затраты скромнее – в 70 млн.

По словам Кестер, сейчас плановый срок сдачи первых домов – первые месяцы 2026 года. «Если получится – достроим раньше. Наши клиенты знают, что их квартиры будут готовы к этому времени точно, но примерно раз в три месяца мы пишем им, обновляем информацию, рассказываем, что уже сделано», – отмечает член правления Liven.

30% квартир уже проданы

Продажи в проекте на Регати, 3 компания открыла около года назад. Стоимость квартир на сегодня стартует с отметки в 189 000 евро, самое дорогое жилье в проекте продается за 2,1 млн.

На сегодня продано около 30% квартир в первой очереди жилого комплекса. Несмотря на кризис и падение эстонской экономики уже 8 кварталов подряд, по словам Алины Кестер, это примерно соответствует плану продаж девелопера.

Геополитическая ситуация и ситуация с безопасностью, конечно, тревожат клиентов. У нас были клиенты, которые приостановили сделки. Есть и такие, кто сейчас вообще не покупает. Но в какой-то момент люди все-таки привыкают к напряженной новостной повестке, мы не можем вовсе поставить жизнь на паузу – потому сделки идут. Но сказать, что эта угроза на нас вовсе не влияет, нельзя. Алина Кестер член правления Liven AS

При этом Кестер отметила, что на рынок жилья больше не влияют перепады стоимости строительных материалов. После взрывного роста в 2022 году цепочки поставок удалось реорганизовать, и сейчас строители уверены, что смогут получить все необходимое по стабильной цене.

Впервые под застройку

В отличие от большинства пригодных под застройку территорий в престижных районах Таллинна участок на Регати, 3 никогда не был застроен. Поэтому работы не потребуют сноса прежних зданий и рекультивации территории – в последние годы территория использовалась под парковку. «В целом эта территория не соответствует потребностям горожан, – уверен исполнительный директор Liven Андеро Лаур. – Мы рады предложить как новое качественное жилье, так и целостное решение для участка между Пирита теэ и прибрежной территорией, которая будет открыта для горожан».

Перспективная визуализация жилых домов и приморского променада. Фото: Архитектурное бюро Salto

Алина Кестер также настаивает, что речь идет не об уплотнительной застройке, а о развитии квартала: «Когда происходит любое изменение, есть люди, которым это нравится, есть люди, которым это не нравится. Мы все-таки не строим прямо у моря – там будет променад, рекреационная площадка, зона отдыха. Горожане смогут пользоваться инфраструктурой коммерческих помещений – в планах у нас в том числе рестораны. Да, недвижимость в Эстонии довольно дорогая, но мы не блокируем никаких важных видов в интересах узкого круга. Наоборот, прогулочная зона будет продолжена».

По словам Кестер, по договоренности с городом компания вложит средства в реконструкцию променада, установку рядом с новыми домами игровой площадки и создание зоны отдыха.

Участок под строительство нового жилья с одной стороны примыкает к дорожке вдоль моря, а с другой – к территории гостиницы Pirita TOP. Отель в перспективе тоже ожидает реконструкция. Фото: Алексей Шишкин

По ее словам, не возражают против стройки и непосредственные соседи – владельцы гостиницы Pirita TOP, прежде входившей в состав построенного для олимпийской регаты комплекса. Нынешние собственники здания, компания Purje Vara OÜ, также намерены в перспективе заняться преобразованием своей недвижимости.