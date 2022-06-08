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    Передовица ДВ: я не халявщик, я партнёр!

    Фото: Анти Веэрмаа

    Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.

    Eesti Areng привлёк наше внимание ещё два года назад, когда предлагал депозиты под 12%. Предполагалось, что обеспечением этих депозитов должны были быть инвестиции в недвижимость, которыми занимается аффилированная с КСО фирма Credit Union House. Юристы, опрошенные ДВ, сразу усомнились в законности заключаемых товариществом договоров и предположили конфликт интересов в правлении.
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    Члену правления Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu предъявлено подозрение в мошенничестве
    За последние годы было несколько таких историй. Не так давно люди (в том числе известные, например, бывший министр иностранных дел Урмас Паэт) теряли деньги, вложив их в другое товарищество - ERIAL, также предлагавшего вклады под 12%. Похожая история приключилась и в сфере криптовалют, когда т.н. «стейблкойны» Terra и Luna привлекли огромное число инвесторов, пообещав им аналог депозита с доходностью 19%. Результат - эти «стабильные монеты» рухнули.
    Все эти истории объединяет одно - жажда халявы. Несмотря на то, что мы живём в эпоху переизбытка информации и финансовая информация находится от любого человека на расстоянии буквально одного клика, многие всё ещё убеждены, что есть какой-то добрый дядя, который хочет дать им денег просто так. Одно только словосочетание «депозит под 10%+» должно вызывать скепсис, но, похоже, этого не происходит.
    Если раньше было «я не халявщик, я партнёр», то в 21 веке старое доброе «хочу, чтобы всё было и за это ничего не было» прошло ребрендинг: теперь с умным видом принято рассуждать о «пассивном доходе». Суть та же: «хочу ничего не делать и чтоб деньги были». Но бесплатных обедов не бывает.

    Если это мошенники, то с высокой вероятностью вы не первая их жертва. Если не мошенники, разберитесь, откуда идёт прибыль. Из какой тумбочки берутся деньги, на каких деревьях растут булки?

    «Всякая хорошая возможность заявляется к нам в рабочем комбинезоне и с лопатой в руках», - говорил Черчилль. Если вам кто-то предлагает большую прибыль за малые усилия, то самое меньшее, что можно сделать, - взять в руки Google («лопата») и узнать всё об этих людях и схеме, которую они предлагают. Если это мошенники, то с высокой вероятностью вы не первая их жертва. Если не мошенники, разберитесь, откуда идёт прибыль. Из какой тумбочки берутся деньги, на каких деревьях растут булки? Возможно, там всё в порядке, просто нужно в этом убедиться.
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    Полезно помнить и о том, что кредитно-сберегательные товарищества создавались не для того, чтобы всех сделать миллионерами. И не для того, чтобы дать вам хорошую доходность по вкладу. Их изначальное предназначение - создать среду, где, если вам понадобятся деньги, вы легко привлечёте их у нормального кредитора. Поэтому если КСО предлагает 6% годовых - это нормально и можно объяснить, а когда кто-то предлагает вам «озолотиться» через высокий процент - он уже как минимум использует эту форму собственности не по назначению. Это ещё не криминал, но должно заставить крепко задуматься.

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