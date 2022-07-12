Кредитно-сберегательное общество Eesti Areng запустило процедуру банкротства
Реклама Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu в прессеФото: ДВ
Кредитно-сберегательное общество Eesti Areng на минувшей неделе запустило процедуру банкротства. Руководство финансового учреждения подало документы о собственной несостоятельности в Харьюский уездный суд.
Официальных заявлений по ситуации Eesti Areng не делало.
Еще в 2020 году кредитно-сберегательное общество привлекло к себе внимание высокими процентными ставками по вкладам. Eesti Areng сулило клиентам 12% годовых, по утверждениям менеджеров общества достигнуть впечатляющей цифры удается благодаря инвестициям в недвижимость.
Одновременно опрошенные ДВ юристы предполагали, что договоры, в которых был прописан такой процент, могли противоречить эстонскому законодательству
. Бумаги были составлены таким образом, что договоры позволяли члену правления КСО Максиму Сорокину распоряжаться деньгами вкладчиков по собственному усмотрению и использовать общество как «кошелёк» для своих инвестиционных проектов.
В начале июня нынешнего года Центральная криминальная полиция задержала Сорокина. В отделе по расследованию экономических преступлений Центральной криминальной полиции тогда заявили, что есть основания предполагать, что действия члена правления не отвечали интересам вкладчиков и компании.
Практически одновременно стал недоступен сайт и телефоны кредитно-сберегательного общества. На тот момент перебоев с платежами от Eesti Areng у вкладчиков
не было.
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