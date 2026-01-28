Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,31%319,81
  • OMX Riga−0,49%932,15
  • OMX Tallinn0,01%2 085,39
  • OMX Vilnius0,12%1 418,45
  • S&P 500−0,01%6 978,03
  • DOW 300,02%49 015,6
  • Nasdaq 0,17%23 857,45
  • FTSE 1000,44%10 198,8
  • Nikkei 2250,03%53 375,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,51
  • 28.01.26, 13:52

Кооперативам приходит конец? «Привет из девяностых, только в аккуратной упаковке»

У всех кредитно-сберегательных обществ Эстонии есть меньше года, чтобы перерегистрироваться и работать дальше как банки или кооперативные банки. Предприниматели ругают регуляции и уверяют, что сделают все возможное, чтобы клиенты не потеряли своих денег. Между тем в крупнейшем КСО страны разворачивается конфликт.
«Государство слишком долго закрывало глаза и в итоге было вынуждено действовать резко, почти хирургически», – отмечает финансовый эксперт Рон Лувищук.
  • Foto: Андрас Кралла
Сегодня Tartu Postimees сообщил, что бывший руководитель Tartu Hoiu-laenuühistu Андро Роос исчез из Эстонии с секретными документами и автомобилем, принадлежащим КСО. По словам влиятельных лиц кооператива, Роос, который сейчас предположительно находится в Греции, вместе со своей матерью Элле Роос, членом совета КСО, развернул клеветническую кампанию, якобы незаконно используя список членов общества, и рассылает им письма. Содержание писем касается председателя совета КСО Харри Раудвере, чья компания, как утверждает Роос, не выплатила кооперативу полученный кредит. Сам Раудвере заявил Postimees, что он единственный, кто тщательно изучает заключенные контракты и действия кооператива в прошлом, а потому Роос и выбрал его в качестве мишени.
Похожие статьи

Новости
  • 08.01.26, 08:27
Испытывающее финансовые трудности КСО задолжало сотни тысяч евро
У Тартуского кредитно-сберегательного общества уже несколько месяцев числится задолженность почти в 275 000 евро, которую оно до сих пор не реструктурировало.
Новости
  • 17.12.25, 14:43
Ни кола ни двора: руководство ERIAL опустошило КСО перед банкротством
Банкротный управляющий ERIAL признал, что от кредитно-сберегательного кооператива осталось пустое место – помимо недвижимости, исчезли и ипотечные кредиты, имеющие ключевое значение для возврата средств.
Новости
  • 21.11.25, 17:37
ERIAL признан банкротом: КСО задолжало вкладчикам почти 15 млн евро
Суд объявил о банкротстве скандального кредитно-сберегательного общества ERIAL, которое задолжало около 15 млн евро 1600 вкладчикам.
Новости
  • 14.07.25, 14:16
Участвовавшая в схеме ERIAL компания обанкротилась
Компания Transpire, участвовавшая в присвоении средств вкладчиков кредитно-сберегательного общества ERIAL, признана банкротом.
Самые читаемые

1
Новости
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
2
Новости
  • 27.01.26, 14:25
Таллинн начнет проверку расширения отеля Oru. «Как будто к пуговице пришили пиджак»
3
ТОП
  • 28.01.26, 06:00
Осиновский снова в ТОПе дивидендов: 1,5 млн – слишком маленькая сумма, куда дел – не помню
4
Новости
  • 27.01.26, 13:55
Tallinna Sadam дали зеленый свет для масштабного проекта застройки
5
Новости
  • 28.01.26, 13:34
Немецкий энергетический гигант покупает эстонский бизнес. «Пришло время выходить на международный уровень»
6
Новости
  • 27.01.26, 18:52
Главе Tallinna Sadam не терпится начать строительство. «Для нас это знаковое решение»

Последние новости

Новости
  • 29.01.26, 12:53
Мебельному бизнесу Asko и Sotka грозит банкротство
Новости
  • 29.01.26, 12:35
Латвия отстает с завершением Rail Baltica как минимум на 3-5 лет
Биржа
  • 29.01.26, 11:44
План выхода на биржу буксует. airBaltic рассматривает продажу доли
Биржа
  • 29.01.26, 10:56
EfTEN планирует выплатить дивиденды выше ожидаемых
Новости
  • 29.01.26, 10:17
Переход на эстонский: планы профтеха разошлись с интересами работодателей, Райк выступила психологом
Новости
  • 29.01.26, 09:43
Прибыль крупнейших банков Эстонии снизилась на фоне падения процентных доходов
Новости
  • 29.01.26, 09:01
Эйнари Кисель о срывающихся планировках: ветряки не обязательно устанавливать повсюду
ТОП
  • 29.01.26, 08:14
ТОП: банки выводят крупнейшие дивиденды из Эстонии

Сейчас в фокусе

Компания приняла решение аккумулировать денежные средства, пояснил Олег Осиновский утрату позиций в ТОПе дивидендов.
ТОП
  • 28.01.26, 06:00
Осиновский снова в ТОПе дивидендов: 1,5 млн – слишком маленькая сумма, куда дел – не помню
Впервые возглавивший рейтинг дивидендов Таавет Хинрикус – один из немногих предпринимателей Эстонии, чья стоимость активов превышает 1 млрд евро.
ТОП
  • 28.01.26, 06:00
ТОП дивидендов: миллионеры неожиданно подняли планку
Эпицентр
  • 28.01.26, 13:52
Кооперативам приходит конец? «Привет из девяностых, только в аккуратной упаковке»
Danpower работает в Эстонии с 2012 года, предоставляя услуги централизованного теплоснабжения в городе Выру и его окрестностях.
Новости
  • 28.01.26, 13:34
Немецкий энергетический гигант покупает эстонский бизнес. «Пришло время выходить на международный уровень»
Тармо Нурметало руководит одним из крупнейших концернов Эстонии, где в общей сложности работает около 1000 человек.
Новости
  • 27.01.26, 08:58
Крупный концерн без лишнего шума приносит владельцам сверхприбыли
В целом рынок недвижимости Харьюмаа по-прежнему остается на стороне покупателя и арендатора, пишет аналитик Restate Юлия Линде в большом обзоре рынка недвижимости.
Mнения
  • 28.01.26, 08:46
Юлия Линде: на рынке квартир Харьюмаа заметна скрытая коррекция
Каждый пятый иммигрант в Финляндии не имеет работы.
Новости
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

