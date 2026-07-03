Назад «Еда не должна быть роскошью». Нужно ли Эстонии снизить НСО на продукты питания? Латвия снизила налог на добавленную стоимость в отношении четырех видов продуктов питания: мясо птицы, молоко, хлеб и яйца. В ближайший год эти продукты будут облагаться налогом не 21%, а 12%. Стоит ли Эстонии последовать примеру южных соседей?

С 1 июля налог на добавленную стоимость в Латвии в отношении мяса птицы, молока, хлеба и яиц будет составлять не 21% как раньше, а 12%. Эта временная мера будет действовать до 30 июня 2027 года. Насколько разумно было бы Эстонии ввести подобную меру и снизить налог с оборота на продукты питания? И почему наша страна этого не делает?

Немцы уже смеются

Эстония, в отличие от Латвии и большинства стран ЕС, не делает исключений для продуктов питания в отношении налога с оборота. Ресторатор Павел Гурьянов считает это большой ошибкой.

«Снижение НСО на продукты – это история не про то, что продукты подешевеют, а про то, что они перестанут дорожать. Очевидно же, что если этот налог снизить, люди будут больше есть, рестораны будут больше зарабатывать и больше платить налогов. Заработают магазины, заработают производители продуктов питания», – перечисляет он преимущества данной меры.

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«Еда не должна быть роскошью. Это ненормально, когда люди тратят на нее половину зарплаты (по данным ведущего экономиста Luminor Ленно Уускюла, доля продуктов питания в индексе потребительских цен – 25% – прим. ред.). Когда мои коллеги из Германии и Австрии приезжают сюда, они смеются над тем, сколько стоят у нас продукты. Эстония осталось последней страной ЕС, которая не снизила налог с оборота на продукты – даже Дания уже решила его снизить. Получается, что 26 стран глупые, а одни мы – умные?» – задает он риторический вопрос. Политиков понять невозможно Гурьянов считает, что снижение НСО на продукты питания стало разменной монетой в предвыборных играх – политики максимально долго откладывают это решение, чтобы в нужный момент пообещать избирателям это сделать и заработать очки на выборах. «Я не знаю, в какой реальности живут наши политики. Впрочем, чего стоит ожидать от тех, кто в свое время ввел в госбюджет строку “штрафы” (всегда забавляло, что если жители Эстонии перестанут нарушать закон, наш бюджет не сойдется). Если мы посмотрим, как за последние шесть лет подорожали электричество, продукты и рабочая сила, то внезапно окажется, что производить что-то в Эстонии сегодня – это не то, что невыгодно – это идиотизм», – сетует Гурьянов. Не понимает нынешних решений правительства и владелец торговой сети Grossi Олег Гросс. Он также поддерживает то, что сделала Латвия, и считает, что снижение НСО на продукты питания облегчило бы бремя людей с низким доходом, «Таким людям станет легче жить – ведь большую часть средств они тратят не на путешествия или дорогие отели, а на продукты питания. Думаю, что Латвия приняла правильное решение», – говорит он. Гросс убежден, что хотя бизнес особенных улучшений от снижения НСО на продукты не почувствует, цены на прилавках в результате такого шага все же снизятся. Хотя и не сразу. «Конечно, если бы Эстония снизила налог с оборота на продукты, Grossi не стал бы сразу снижать цены у себя (равно как и не стал их повышать сразу после того, как НСО увеличился на 2% – мы их год держали неизменными). Но рыночная конкуренция работает так, что рано или поздно мы бы обязательно это сделали», – поясняет он. «Что касается решений эстонских политиков, то я уже давно не понимаю, о чем думает наше правительство, – разводит руками Гросс. – Вместо того, чтобы думать, как снижать налоги во время экономического кризиса, они их повышают. Я уже давно их не понимаю. Партия реформ нынче совсем не та, что была раньше». Горячие новости Туроператор TEZ Tour ушел в убыток Россия закрыла ряд погранпунктов на границе с Эстонией, Финляндией и Латвией Транспортная фирма Валльбаума расширяет бизнес за счет новых грузовиков KM Отдых, где не нужно ничего организовывать. Саймаа показывает рыбалку в новом свете Почему все больше руководителей из Эстонии выбирают для отдыха озерный край Саймаа?

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Так проще

По словам экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, Эстония исторически предпочитает не делать исключений для определенной номенклатуры товаров в виде сниженного налога с оборота, потому что тогда такой налог проще администрировать.

«Системы с фиксированной ставкой налога создают меньше искажений в экономике и проще в администрировании, поскольку в них меньше возможностей для злоупотреблений. Экономические теоретики предполагают, что вместо снижения налогов на продукты питания следует использовать целенаправленные меры для наиболее уязвимых групп населения. Вместо предоставления налоговых льгот всем, поддержку следует оказывать тем, кто действительно в ней нуждается», – полагает Оя.

Снизили налог с оборота? Значит, повысим остальные!

По мнению старшего экономиста Swedbank Тыну Мертсина, снижение НСО на продукты питания может оказать негативный эффект в долгосрочной перспективе, спровоцировав рост других налогов.

«Хотел бы обратить внимание, что в некоторых странах ЕС (включая Латвию) снижение НДС на продукты питания носит временный, а не постоянный характер», – говорит он.

«И если мы посмотрим на краткосрочный эффект от подобной меры, то он, конечно, позитивен. Недавно был отменен налоговый горб, и средний нетто-доход жителей Эстонии сильно вырос. Однако если мы посмотрим на третий дециль по доходам снизу (т.е. на самых бедных жителей страны – прим. ред.), то их выигрыш оказался совсем небольшим – около десяти евро», – рассуждает Мертсина.

«Если же мы возьмем такую меру, как снижение НСО на продукты питания, то она как раз больше всего поможет самым бедным слоям населения, т.к. в их расходах доля продуктов питания наибольшая. Это положительная сторона данной меры», – рассуждает экономист.

Отрицательной же стороной данной меры он считает то, что в госбюджете из-за нее образуется дыра, и ее как-то нужно восполнять. Мертсина полагает, что для того, чтобы заместить выпадающие средства, правительство может поднять другие налоги.

Того же самого опасаются сейчас и латвийские аналитики: по оценке Министерства финансов Латвии, снижение НДС на ряд продуктов питания снизит налоговые поступления на 15 миллионов (некоторые аналитики называют цифру в 30 миллионов). Главный экономист банка SEB Латвии Дайнис Гашпуйтис предполагает, что дыру в бюджете захотят покрыть за счет увеличения других налогов.

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Похожего мнения придерживается и Банк Эстонии.

«Государственный бюджет Эстонии находится в значительном дефиците, – предостерегает экономист Банка Эстонии Каспар Оя. – Снижение одного налога должно компенсироваться повышением других налогов или сокращением бюджетных расходов. Хотя снижение НСО на продукты питания, вероятно, приведет к удешевлению продуктов, повышение других налогов также повлияет на цены. Таким образом, снижение налога с оборота на продукты питания может и не сделать жизнь людей дешевле», – констатирует он.

Оя также обращает внимание на то, что разница между налогами с оборота в Латвии и Эстонии не приведет к тому, что латвийские производители получат преимущество перед эстонскими: налог носит исключительно локальный характер и никак не влияет на международную конкурентоспособность. Единственное исключение: приграничные зоны, где разница в НДС двух стран может увеличить покупательскую активность в одной из них.

«А вот если снижение НСО приведет к росту других налогов, то тогда конкурентоспособность страны может и снизиться», – предостерегает Оя.

Дешевле не станет, но производителей поддержим

Ведущий экономист банка Luminor Ленно Уускюла считает, что Эстония могла бы выиграть от того, что последует примеру Латвии.

«Думаю, в контексте нашей страны это вполне могла быть тема, – говорит он. – Причем пока неясно, чего мы таким образом больше достигнем: снижения цен или поддержки производителей».

«Сейчас мы находимся в критической ситуации, – констатирует Уускюла. – Потребители продуктов питания попали в беду из-за того, что продукты подорожали вследствие роста налога с оборота, производителям тоже стало бы лучше, если бы НСО снизили».

Любое снижение налогов – в помощь бизнесу. Например, на приобретение тех же яиц у нас уходит немало денег – мы могли бы здесь что-то и выиграть. Но с другой стороны, и возврат НСО мы бы тогда получали меньший – поэтому в целом разница небольшая. Когда в свое время в Эстонии повышали НСО на 2%, это не было для нас принципиально: «караул» и «ужас» никто не кричал. Рестораны в любом случае со временем повышают цены – так работает этот бизнес. Юрий Чернов совладелец и шеф-повар ресторана Odessa

Уускюла не считает, что снижение НСО обязательно повлечет за собой увеличение других налогов: по его мнению, парламент мог бы принять новые законы, которые бы увеличили налоговые поступления. Один из вариантов – пополнить казну за счет внедрения директивы Евросоюза о работниках платформ.

«Сейчас Эстония очень либерально подходит к платформам, позволяя им самим решать, как регистрировать отношения с работниками. Однако это приводит к налоговой дыре», – приводит он пример одного из возможных решений.