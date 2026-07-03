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С поля – в мир инвестиций: топ-спортсмены раскрывают свои финансовые стратегии

Карьера топ-спортсмена яркая, но короткая: профессиональный спортсмен должен собрать капитал всей своей жизни за какой-то десяток лет.
Недавно завершивший карьеру баскетболист Танель Курбас отыграл более 20 сезонов в высшей лиге. Он начал задумываться о том, что будет после завершения баскетбольной карьеры, когда ему исполнилось 20 лет.
  • Недавно завершивший карьеру баскетболист Танель Курбас отыграл более 20 сезонов в высшей лиге. Он начал задумываться о том, что будет после завершения баскетбольной карьеры, когда ему исполнилось 20 лет.
  • Foto: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix
Биржевая редакция Äripäev спросила у четырех известных эстонских спортсменов – футболистов Кароля Метса и Хенрика Оямаа, а также баскетболистов Кристьяна Китсинга и Танеля Курбаса, – как они обеспечивают свое финансовое будущее, какие стратегии используют и какие болезненные уроки получили на рынках.
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