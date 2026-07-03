С поля – в мир инвестиций: топ-спортсмены раскрывают свои финансовые стратегии

Люксовые часы сочетают в себе статус, увлечение, а в некоторых случаях – и надежду приумножить деньги. Однако опытные любители часов предупреждают: прежде чем рассматривать их как инвестиционный актив, стоит разобраться, когда речь действительно идет об инвестиции, а когда за удовольствие их носить придется доплатить.