Датская пара покупает дом с помощью финансового плана, составленного GPT-чатом
В поисках нового дома пара обратилась за помощью к чату GPT, чтобы выяснить, как они могли бы купить себе дом. По словам экономиста, искусственный интеллект может как давать разумные рекомендации, так и расставлять опасные ловушки.
Датская пара с помощью чата GPT ищет новый дом в окрестностях портовых городов Хольбек и Роскилле за 5 млн датских крон, или 669 000 евро.
38-летний Кристоффер Бруус и 41-летняя Сигне Баллинг ищут собственное жилье, но параллельно хотят достичь такого финансового положения, которое позволило бы им меньше работать и раньше выйти на пенсию. Банк не предложил паре конкретных решений, поэтому необходимые шаги они выстроили с помощью GPT-чата, который разработал план на девять страниц.
Журналистка датской деловой газеты Børsen попросила ChatGPT оценить ее личные финансы, и вывод был однозначным: ей стоит больше инвестировать. Что думают об этих рекомендациях профессиональные консультанты?
