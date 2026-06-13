Назад Кристи Сааре: одно неверное решение при инвестировании для ребенка может дорого обойтись. «Очень многие об этом не знают» При накоплении денег для ребенка важна не только доходность инвестиций. Не менее существенно, на чье имя оформляется имущество, как оно будет облагаться налогами и когда фактически перейдет в распоряжение ребенка.

Все больше родителей хотят инвестировать, чтобы обеспечить будущее ребенка, однако часто начинают не с того конца. Перед тем как копить для ребенка, следует пересмотреть собственные финансы, потому что самая большая ценность для ребенка – финансовая уверенность родителя, сказала инвестор и популяризатор финансовой грамотности Кристи Сааре в передаче радио Äripäev «Kuum tool».