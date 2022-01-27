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27 января 2022 в 12:50 Поделиться:









ABB всегда ориентирована на клиентов, партнеров и персонал

Компания ABB, отмечая в этом году 30-летие деятельности в Эстонии, стремится сохранять за собой лидерство в эстонской промышленности и предлагать хорошие продукты, услуги, рабочие места и возможности для развития.

Юкка Патрикайнен, исполнительный директор ABB в Эстонии, Керсти Кальюлайд, президент Эстонской Республики, Антти Лиедес, руководитель завода двигателей и генераторов ABB, и Клаус Хейсканен, в то время руководитель завода по производству приводов. Фото: ABB

За прошедшие 30 лет компания ABB стала одним из самых важных для Эстонии крупных предприятий, запустила производство на нескольких заводах, внесла значительный вклад в электрификацию и автоматизацию промышленности и повысила надежность электросети.

ABB – один из крупнейших экспортеров Эстонии и важнейший иностранный инвестор: за 30 лет компания инвестировала в Эстонию более 100 миллионов евро. Вклад ABB в экономику Эстонии пятикратно отмечен титулом «иностранного инвестора года» – с 2007 по 2009 г. и в 2011 г. Кроме того, в 2008 году ABB была названа в Эстонии предприятием года.

Успех обеспечен готовностью к рискам и инвестициям

30 лет назад, когда компания ABB пришла в Эстонию, ее главным преимуществом была готовность. Группа ABB начала нащупывать возможности на востоке еще в конце 1980-х годов, в 1989 году нанесла первый визит в Эстонию. В течение следующих нескольких лет они встречались с многими местными ключевыми лицами, в том числе с руководителями Harju Elekter, Eesti Energia и Таллиннского технического университета. На момент восстановления независимости Эстонии, то есть 20 августа 1991 года, компания ABB уже утвердилась на местном рынке и опередила своих конкурентов на несколько световых лет.

На момент прихода ABB в Эстонию компанией руководили Раймо Каунисто, глава одного из ее предшественников – финского подразделения Paiko OY, и Бо Хенрикссон, в то время директор по экспорту, а впоследствии на протяжении 25 лет легендарный глава ABB в Эстонии.

Компания ABB Eesti была зарегистрирована 31 декабря 1991 года , а с нового года уже началась работа. 14 августа 1992 года был подписан договор о создании совместного предприятия ABB и Harju Elekter, которое месяц спустя начало работу. Весной 1993 года рядом с кинотеатром «Космос» открылась оптовая компания. В 1994 году к структуре эстонской компании добавились ABB EE Service Eesti AS и Elpec AS. Эти компании были созданы как совместные предприятия ABB с эстонскими фирмами.

За пять-шесть лет ABB вознеслась на вершины эстонского бизнеса, где и остается по сей день. В 2001–2003 годах действующие в Эстонии компании технологической группы, в соответствии с указаниями концерна, были объединены в компанию ABB и продолжили свой рост. Одной из факторов этого роста было решение инвестировать в новый промышленный городок возле Таллиннской окружной дороги, в Юри.

Эстонский головной офис ABB в Юри. Фото: Арно Миккор

В 2002 году был запущен машиностроительный завод, ныне завод двигателей и генераторов. Инвестиция оказалась настолько выгодной, что вскоре завод понадобилось расширять. К 2004 году штат ABB в Эстонии насчитывал уже 500 сотрудников, а компания искала дополнительные кадры. Потребность в рабочей силе еще больше возросла в 2005 году, когда в Юри был построен завод промышленной электроники, который впоследствии был расширен. Новый завод выпускает исключительно преобразователи частоты.

4 декабря 2006 года завершена прокладка компанией ABB подводного кабеля Estlink, который соединяет Эстонию и Финляндию и позволяет передавать электроэнергию из Северных стран в страны Балтии. В том же году оборот ABB превысил 1,4 миллиарда крон, из которых 58% приходилось на производство и 90% процентов на экспорт.

Однако во второй половине 2008 года вместо глобального потепления на рынке ABB столкнулась с глобальным похолоданием в финансовом секторе, начавшемся с банкротства Lehman Brothers, четвертого по величине инвестиционного банка США. Вскоре рост восстановился, и инвестиции были возобновлены. В 2012 году в Юри было начато строительство нового производственно-офисного корпуса, который был готов весной 2013 года и завершил современный облик индустриально-инновационного города One Campus компании ABB.

Весной 2017 года глава компании Бо Хенрикссон объявил о своей отставке и ушел на пенсию, проработав в ABB 36 лет, четверть из которых он занимал пост генерального директора ABB в Эстонии. Новым главой ABB в Эстонии стал Юкка Патрикайнен.

Юкка Патрикайнен – исполнительный директор ABB в Эстонии с весны 2017 года. Фото: ABB

Всегда ориентированы на клиентов и партнеров

На сегодня бурные времена остались далеко позади, и ABB в Эстонии продолжает развиваться стабильно, но все же настолько органично, насколько требуют изменения в мировой экономике и необходимость быстро на них реагировать. Компания занимается как продажами, так и производством на двух заводах, а также предоставляет техническое обслуживание и бизнес-услуги в области электрификации, автоматизации, приводов и робототехники. В последние годы компания ABB вложила значительные средства в разработку цифровых решений для промышленных компаний, например решения по оптимизации энергопотребления с использованием алгоритмов машинного обучения и программных инструментов для обнаружения отклонений в технологических процессах и повышения надежности.

Насколько широка сфера деятельности ABB, настолько широка ее клиентская база. Клиенты двух эстонских заводов расположены в основном за рубежом. В Эстонии партнерами компании являются крупные оптовые компании и производители оборудования, а также производственные, инфраструктурные и строительные компании, которые нуждаются в решениях по электрификации и автоматизации или для собственных нужд, или в рамках их проектов. Партнеры ABB неоднократно подчеркивали техническую компетентность сотрудников компании и их готовность наилучшим образом решить проблемы клиентов. Помимо этого, партнеры высоко оценивают качество и надежность оборудования ABB.

«Роль ABB в экономике и обществе Эстонии непрерывно растет, в течение этих 30 лет с нами были связаны сотни компаний и тысячи людей», – подтвердил исполнительный директор ABB Юкка Патрикайнен, – Изменения в технологиях означают для наших партнеров новые производственные процессы. За эти годы мы вывели на внутренний рынок множество продуктов международного класса, таких как роботизированные решения, решения по электрификации для транспортна, пакеты обслуживания жизненного цикла оборудования и многое другое».

«Роль ABB в Эстонии за 30 лет значительно изменилась», — добавил Лехо Кууск, на сегодня старейший сотрудник ABB в Эстонии, член правления и руководитель направления промышленной автоматики со стажем в компании почти 30 лет. «В первые годы работы мы поставляли в Эстонию высокотехнологичные товары и оборудование из западного мира, которые заменили советскую продукцию. В настоящее время мы являемся одним из крупнейших работодателей в Эстонии и вносим свой вклад во многие сферы жизни, напрямую не относящиеся к нашей деятельности. Как производство ABB на заводах в Эстонии, так и предлагаемое нами оборудование и решения поддерживают цели по сокращению выбросов CO2 и напрямую способствуют достижению климатической нейтральности».

Руководители ABB стремятся сохранить лидерство компании

«Промышленность — двигатель экономики, поэтому так важна роль ABB важна, — говорит Патрикайнен, – Мы участвуем в международной технологической революции и здесь, в Эстонии, производим и разрабатываем продукцию для всего мира. Кроме того, мы поставляем на местный рынок продукты и решения мирового класса на протяжении всего их жизненного цикла».

«ABB – технологическая компания, и основное внимание при разработке продукции мы уделяем обеспечению устойчивой и конкурентоспособной работы своих партнеров, что будет одной из наших главных задач и в будущем, – добавил Кууск, – Другая задача заключается в том, чтобы освещать и продвигать инженерное дело как среди молодежи, так и в обществе в целом. Это связано не только с тем, что инженеры играют важную роль в разработке и производстве продукции, но и с тем, что нашим партнерам тоже нужны инженеры для достижения успеха».

«Работа наших инженеров и других сотрудников является частью глобального технологического прогресса, – отметил Патрикайнен. – Мне хотелось бы, чтобы активное развитие людей и подход «we can, we do» сохранились и в будущем».

Юкка Патрикайнен, исполнительный директор ABB Eesti, и Андрес Сутт, министр предпринимательства и информационных технологий Эстонской Республики. Фото: Арно Миккор

Важно ценить сотрудников

Лучший работодатель, самый привлекательный работодатель, самый популярный работодатель, ответственное предприятие, дружественный к семье работодатель – вот лишь некоторые титулы и звания, которые получила компания ABB годы своей работы.

Штат ABB Eesti, где в первый год работы насчитывалось порядка десяти сотрудников, к 2022 году составил более тысячи человек, что возлагает на компанию как работодателя большую ответственность перед своими работниками и их родственниками, а также перед клиентами и партнерами.

«Главная ценность для ABB – это люди, поэтому благополучие работников в личной и трудовой жизни являются для нас как работодателя главным приоритетом на протяжении всей нашей совместной работы, – подчеркнула Туулики Поом, руководитель отдела кадров ABB в странах Балтии, – За тридцать лет ABB стала авторитетным работодателем с устоявшимися традициями, четкими процессами, современной культурой управления и высокой культурой безопасности».

Недавно ABB удостоилась титула самого предпочтительного работодателя в производственном секторе. Символические награды, врученные по результатам опроса CV-Online, приняли глава ABB в странах Балтии Юкка Патрикайнен и руководитель по персоналу Туулики Поом. Фото: ABB

Очень важную роль в развитии компании играет сильная культура управления, что способствует найму нужных людей на подходящие им места и поддерживает профессиональный рост сотрудников. ABB – ответственный работодатель, который способствует развитию общества в целом и поддерживает как развитие отрасли, так и выравнивание возможностей для всех членов общества.

«Как работодатель мы можем гордиться тем, что команды наших эстонских подразделений обладают очень разнообразными компетенциями, в них работают люди разного пола, возраста, национальности, с разным трудовым опытом и образованием, — отметила Поом, – Собрав в одном коллективе такие разные точки зрения, мы создаем благоприятную среду для инноваций и технологического развития. Трудолюбие и преданность делу наших сотрудников сделали Эстонию важным звеном в глобальной сети ABB и для ее партнеров. Наши эстонские подразделения включают два крупных завода и, помимо прочего, несколько глобальных инженерных центров, которые поставляют уникальные инженерные услуги всему миру».

ABB всегда активно поддерживает прозрачную, инклюзивную и конструктивную организационную культуру, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно на рабочем месте, смело шли на риск и внедряли инновации для предоставления наилучших услуг и решений.

«Наши сотрудники ценят разнообразие возможностей развития и карьеры в ABB, как и возможность работать вместе с лучшими специалистами в международной сети, обеспечивающей моментальный доступ к самым современным мировым знаниям и методам», – привела пример Поом. – Важной предпосылкой для работы в столь быстро развивающемся секторе является очень хорошая адаптивность и смелость пробовать разные решения. Все это, в свою очередь, способствует формированию инновационной среды, где каждый может получить многолетний опыт всего за один год».

ABB поддерживает обучение на протяжении всей жизни и сознательно вовлекает сотрудников в процессы принятия решений и деятельность компании. Многие сотрудники эстонских подразделений ABB нашли возможности для долгосрочной карьеры в компании и работали на самых разных должностях. ABB – это больше, чем работа, это путь, на котором у каждого есть возможность выбрать правильный темп и направление, в котором он хочет расти и двигаться.

Продукты, услуги и интеллектуальные решения ABB влияют на жизнь миллиардов людей сегодня и в будущем, даже без их ведома. В сотрудничестве с учеными и другими партнерами, ABB имеет возможность вносить свой вклад в более устойчивое будущее, чтобы обеспечить лучшую среду обитания для наших потомков.

Башня Толстая Маргарита, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – жемчужина и знаковое здание Старого Таллинна. После реконструкции Толстая Маргарита стала очаровательней, чем когда-либо, во многом благодаря световым решениям ABB. Фото: Арно Миккор

ABB удерживает позиции мирового технологического лидера в области электрификации, робототехники, приводов, промышленной автоматики и электрических сетей и предоставляет услуги в области инженерных сетей, промышленности, транспорта и инфраструктуры. Как пионер отрасли и новатор с более чем 125-летней историей, ABB сегодня формирует будущее дигитализации промышленности и задает тренды в энергетике и четвертой промышленной революции.