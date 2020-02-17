Михкель Нестор: прогноз на экспорт в 2020 году не улучшится

Экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Фото: Рауль Меэ

Экономический аналитик SEB Михкель Нестор пишет, что для эстонского экспорта в целом 2019 год был вялым, а неразбериха в мировой торговле и в этом году не сулит особого роста.

Хотя эстонский экспорт в прошлом году уменьшился, снижение было менее драматичным, чем может показаться, потому что было вызвано, прежде всего, резким спадом экспорта лишь некоторых групп товаров. И хуже всего то, что, к сожалению, неразбериха в мировой торговле и в этом году не сулит особого роста.