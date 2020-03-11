Таави Минник: Турция и Россия находятся в состоянии гибридной войны

Большой конвенциональный конфликт не в интересах Путина и Эрдогана. Единственный, кто оказался бы в выигрышном положении – Башар Асад.

Таави Минник, историк, журналист

Россия и Турция воевали друг с другом за обладание Кавказом и берегом Чёрного моря начиная с XVI века. Историки подсчитали, что за три с половиной века, с 1568 года до 1918 года, Россия и Турция 69 лет провели в состоянии войны. Как правило, между русско-турецкими войнами проходило одно поколение. Воевали, затем восстанавливали силы, и снова воевали и т.д.