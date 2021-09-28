Увлекательный квест "Успей зарегистрировать иностранца"

Квота на иммиграцию стала самым большим тормозом экономического развития Эстонии, и эта проблема усугубляется. Предприниматели вынуждены вновь и вновь участвовать в унизительной гонке по регистрации иностранных работников, пишет директор по персоналу BLRT Group Виктория Гойхинберг.

Директор по персоналу BLRT Grupp Виктория Гойхинберг. Фото: Частный архив

Сегодня на тему иностранных работников и их вклада в экономику Эстонии не рассуждает только ленивый. Годами одни пытаются доказать, что без рабочих рук из других стран нам не справиться, а другие отстаивают позицию, что нам никто не нужен, платите много своим и будут у вас работники, а то и просто старательно делают вид, что проблемы не существует.