  • OMX Baltic−0,08%297,03
  • OMX Riga−0,54%914,84
  • OMX Tallinn0,4%2 034,7
  • OMX Vilnius0,14%1 221,09
  • S&P 5001,52%6 466,91
  • DOW 301,89%45 631,74
  • Nasdaq 1,88%21 496,54
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,05%42 633,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,6
  • 24.08.25, 11:43

Медицинский стартап банкротится и продолжает работу как НКО. «Чтобы десять лет работы не пропали даром»

Стартап Triumf Health, предлагающий детям поддержку психического здоровья с помощью мобильной игры, оказался на грани банкротства. Чтобы почти десять лет работы не пропали, стартап решил продолжить работу в форме некоммерческой организации.
Основатель Triumf Health Кадри Хальяс также имеет докторскую степень по психологии.
  • Основатель Triumf Health Кадри Хальяс также имеет докторскую степень по психологии.
  • Foto: Erakogu
«Просто для того, чтобы вся работа, которой мы занимались почти десять лет, не пропала, и чтобы в будущем у нас все же оставалась возможность заботиться о благополучии детей, – объяснила основатель и руководитель Triumf Research OÜ Кадри Хальяс. – «Сейчас, в таких условиях и в такой экономической ситуации, это просто невозможно делать иначе».
