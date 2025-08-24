Назад 24.08.25, 11:43 Медицинский стартап банкротится и продолжает работу как НКО. «Чтобы десять лет работы не пропали даром» Стартап Triumf Health, предлагающий детям поддержку психического здоровья с помощью мобильной игры, оказался на грани банкротства. Чтобы почти десять лет работы не пропали, стартап решил продолжить работу в форме некоммерческой организации.

Основатель Triumf Health Кадри Хальяс также имеет докторскую степень по психологии.

«Просто для того, чтобы вся работа, которой мы занимались почти десять лет, не пропала, и чтобы в будущем у нас все же оставалась возможность заботиться о благополучии детей, – объяснила основатель и руководитель Triumf Research OÜ Кадри Хальяс. – «Сейчас, в таких условиях и в такой экономической ситуации, это просто невозможно делать иначе».