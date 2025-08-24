Медицинский стартап банкротится и продолжает работу как НКО. «Чтобы десять лет работы не пропали даром»
Стартап Triumf Health, предлагающий детям поддержку психического здоровья с помощью мобильной игры, оказался на грани банкротства. Чтобы почти десять лет работы не пропали, стартап решил продолжить работу в форме некоммерческой организации.
Основатель Triumf Health Кадри Хальяс также имеет докторскую степень по психологии.
Foto: Erakogu
«Просто для того, чтобы вся работа, которой мы занимались почти десять лет, не пропала, и чтобы в будущем у нас все же оставалась возможность заботиться о благополучии детей, – объяснила основатель и руководитель Triumf Research OÜ Кадри Хальяс. – «Сейчас, в таких условиях и в такой экономической ситуации, это просто невозможно делать иначе».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Студия разработки видеоигр Gamecan, которая еще два года назад строила амбициозные планы превратить Пярну в эстонскую Кремниевую долину, обанкротилась. От громких целей остался лишь огромный долг перед сотрудниками.
Если говорить об отпусках, то больше всего вопросов у работодателей возникает в связи с основным отпуском. Какие права есть у работника и что должен учитывать работодатель? Собственник и налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon Екатерина Долгушева приводит десять самых актуальных вопросов об отпуске, с которыми стоит разобраться обеим сторонам трудовых отношений.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?