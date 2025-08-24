На российской части Чудского озера упал дрон

Государства НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса сталкиваются с резким ростом помех в радио- и спутниковой связи, пишет агентство Bloomberg. В участившихся сбоях они обвиняют Россию: страны Балтии напрямую связывают проблемы с размещением Москвой дополнительного оборудования для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вблизи своих границ, передает «Медуза».
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?