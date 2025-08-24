Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,08%297,03
  • OMX Riga−0,54%914,84
  • OMX Tallinn0,4%2 034,7
  • OMX Vilnius0,14%1 221,09
  • S&P 5001,52%6 466,91
  • DOW 301,89%45 631,74
  • Nasdaq 1,88%21 496,54
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,05%42 633,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,6
  • 24.08.25, 14:40

На российской части Чудского озера упал дрон

Сегодня утром на территории России в Чудском озере упал дрон, сообщил Департамент полиции и погранохраны (PPA).
Дрон упал в Чудское озеро – на принадлежащей России территории.
  • Foto: Andres Haabu
По словам сотрудника Полиции и погранохраны Ивана Последова, ранним утром пограничники зафиксировали полет дрона над Чудским озером.
