Назад 24.08.25, 14:44 В Таллинне расширена зона парковки арендных электросамокатов, мини-мопедов и велосипедов Таллиннский департамент транспорта расширил зону парковки арендных самокатов, мини-мопедов и велосипедов на районы Теллискиви и Балтийского вокзала, а также Компасси, Рауa и Кадриорг. В дополнение к уже существующим зонам в центре города обустроено 104 новых парковочных места, сообщается в пресс-релизе столичной горуправы.

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, расширение зон парковки легких средств передвижения помогает создать для пешеходов более безопасное и упорядоченное городское пространство: «Наша цель – в сотрудничестве с операторами услуг обеспечить, чтобы пешеходы, пользователи электросамокатов, мини-мопедов, велосипедов, а также другие участники движения могли безопасно передвигаться в городском пространстве. Практика передвижения в центре города показывает, что привычки пользователей меняются, и расширение системы полностью оправдано».

При выборе мест для парковочных зон учитывались как требования дорожной безопасности, так и удобство для пользователей. Предпочтение отдавалось локациям, которые находятся немного в стороне от основных пешеходных потоков, расположены рядом с перекрестками и маршрутами, но при этом не ограничивают обзор и не мешают автомобильному транспорту. В столице услуги аренды предоставляют четыре компании: Bolt, Tuul, Ride Mobility и Rekalo.

Ранее в Таллинне было отведено 126 специально оборудованных зон для парковки арендных самокатов, ограниченных в центре города улицей Тоомпуйестеэ, бульваром Каарли, Пярнуским шоссе, улицей Лайкмаа, бульваром Рявала, а также улицами Лийвалайа, Суур-Амеэрика, Эндла и Техника. Теперь дополнительно создано 104 парковочных места в районах Компасси, Рауa и Кадриорг, Теллискиви и возле Балтийского вокзала.

Таллиннская городская управа этой весной утвердила правила использования арендных легких средств передвижения и мини-мопедов, касающиеся маркировки, парковки и скорости движения. В основном были закреплены принципы, ранее определенные договоренностями.