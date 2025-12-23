Деловые ведомости
  • 23.12.25, 14:18

Суд одобрил экстрадицию эстонцев в США по делу о мошенничестве

Харьюский уездный суд признал юридически допустимой экстрадицию Ильи Карунаса, Юри Карунаса и Эрика Юргенса в Соединённые Штаты.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
Все трое подозреваются в участии в масштабной мошеннической схеме, передает Rus.Delfi.
Согласно подозрению, эстонцы были номинальными владельцами участвовавших в схеме компаний, писали ранее «Деловые ведомости».
Эти фирмы запрашивали у Medicare, американского государственного фонда медицинского страхования, компенсации за мочевые катетеры и другое медицинское оборудование, которое врачи на самом деле не заказывали, а пациенты не запрашивали и не получали.

По имеющимся данным, с делом связаны девять граждан Эстонии. Этим летом в рамках экстрадиционного ареста в Эстонии были задержаны четверо из них — Карунасы, Эрик Юргенс и Ренек Тику.
Производство в отношении Тику пока не завершено. В то же время по делу троих других суд, выслушав сторону защиты, пришёл к выводу, что юридических препятствий для их экстрадиции в США нет.
Экстрадируемые имеют право обжаловать постановление в окружном суде. Если решение вступит в силу, окончательное решение будет принимать правительство Эстонии.
