Суд одобрил экстрадицию эстонцев в США по делу о мошенничестве

Харьюский уездный суд признал юридически допустимой экстрадицию Ильи Карунаса, Юри Карунаса и Эрика Юргенса в Соединённые Штаты.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Liis Treimann
Все трое подозреваются в участии в масштабной мошеннической схеме, передает Rus.Delfi.
Согласно подозрению, эстонцы были номинальными владельцами участвовавших в схеме компаний, писали
ранее «Деловые ведомости».
Эти фирмы запрашивали у Medicare, американского государственного фонда медицинского страхования, компенсации за мочевые катетеры и другое медицинское оборудование, которое врачи на самом деле не заказывали, а пациенты не запрашивали и не получали.
По имеющимся данным, с делом связаны девять граждан Эстонии. Этим летом в рамках экстрадиционного ареста в Эстонии были задержаны четверо из них — Карунасы, Эрик Юргенс и Ренек Тику.
Производство в отношении Тику пока не завершено. В то же время по делу троих других суд, выслушав сторону защиты, пришёл к выводу, что юридических препятствий для их экстрадиции в США нет.
Экстрадируемые имеют право обжаловать постановление в окружном суде. Если решение вступит в силу, окончательное решение будет принимать правительство Эстонии.
На прошлой неделе американские власти арестовали Яана Юргенса, которого вместе с другими гражданами Эстонии обвиняют в масштабном мошенничестве против системы медицинского страхования США.
«Я даже не знаю этих людей. Меня обманули, я был втянут в схему. Я хочу честно доказать, что меня использовали. Я хочу сотрудничать», – сказал вчера на судебном заседании Ренек Тику, обвиняемый в крупной страховой афере в США.
«Ну очень жаль ребят», – говорит хороший знакомый братьев, которым предъявлено обвинение об участии в миллиардной афере в США. Он уверен, что молодые люди, работавшие курьерами, не понимали, куда угодили.
Власти США обвиняют эстонцев в крупнейшем в истории медицинском страховом мошенничестве и отмывании почти миллиарда долларов. Согласно обвинению, схемой управляли из России, но большинство ее участников имеют эстонское гражданство.
