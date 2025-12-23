Бюджет города Раквере сократится почти на треть

Посвященный Арво Пярту музыкальный дом Ukuaru вместе с прилегающей площадью «поглотил» 12 млн евро из городского бюджета прошлого года. Площадь была готова ко дню рождения маэстро в сентябре, а к настоящему моменту завершено и строительство самого музыкального дома, который откроет двери в конце января.
Foto: Rakvere kultuurikeskus
При этом доходы города вовсе не сократились — причина заключается в том, что в этом году чуть более 12 млн евро было инвестировано в строительство музыкального дома Ukuaru, посвященного Арво Пярту, и 4,55 млн евро — в строительство футбольного манежа.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Эстонский продавец мебели Rug Mööbel завершил прошлый финансовый год с высокой выручкой и демонстрирует устойчивые темпы роста и в 2025 году. Компания планирует увеличить как число магазинов, так и прибыльность, а также видит потенциал для развития на зарубежных рынках.
Член правления OG Elektra Георг Гросс признал на презентации эскиза детальной планировки нового здания магазина в Вяйке-Маарья, что строительство в этом населенном пункте не входит в число приоритетов компании.
«А вы знаете, что у нас тут есть эстонский дом?» – едва ли, войдя в мечеть городка Карс на самом востоке Турции, вы будете ждать такого вопроса. Но действительно, местные жители и по сей день хранят память об эстонских колонистах, которые в поисках лучшей жизни забрались за тысячи километров от Таллинна и оставили после себя в Карсе яркий след.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.