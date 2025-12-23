Деловые ведомости
  • 23.12.25, 16:37

Бюджет города Раквере сократится почти на треть

Если бюджет города Раквере на 2025 год составлял 52,8 млн евро, то на следующий год запланированы лишь 35,9 млн евро.
Посвященный Арво Пярту музыкальный дом Ukuaru вместе с прилегающей площадью «поглотил» 12 млн евро из городского бюджета прошлого года. Площадь была готова ко дню рождения маэстро в сентябре, а к настоящему моменту завершено и строительство самого музыкального дома, который откроет двери в конце января.
  Посвященный Арво Пярту музыкальный дом Ukuaru вместе с прилегающей площадью «поглотил» 12 млн евро из городского бюджета прошлого года. Площадь была готова ко дню рождения маэстро в сентябре, а к настоящему моменту завершено и строительство самого музыкального дома, который откроет двери в конце января.
При этом доходы города вовсе не сократились — причина заключается в том, что в этом году чуть более 12 млн евро было инвестировано в строительство музыкального дома Ukuaru, посвященного Арво Пярту, и 4,55 млн евро — в строительство футбольного манежа.
