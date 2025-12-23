Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,00%305,03
  • OMX Riga−0,52%928,64
  • OMX Tallinn−0,01%2 013,94
  • OMX Vilnius0,58%1 323,17
  • S&P 5000,64%6 878,49
  • DOW 300,47%48 362,68
  • Nasdaq 0,52%23 428,83
  • FTSE 1000,04%9 869,59
  • Nikkei 2250,02%50 412,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,32
  • 23.12.25, 12:39

Эстонский видеоблогер Андрей Зевакин: крипторынок научил меня спокойно относиться к потерям

«Лучшее решение в жизни», – отметил предприниматель и блогер Андрей Зевакин, вспоминая продажу балтийских акций. Сегодня в его портфеле есть криптовалюта, недвижимость и иностранные акции, которые, по его словам, показывают себя довольно хорошо.
«Если какая-то акция падает на 2%, и все плачут, что жизнь закончена, то для меня это совершенно нормально», – поделился Андрей Зевакин уроками, полученными благодаря инвестициям в криптовалюты.
  • Foto: Raul Mee
Зевакин начал свой инвестиционный путь пять лет назад, во время пандемии коронавируса. В передаче радио Äripäev «Investor Toomase tund» Зевакин рассказал, почему он решил продать все свои акции на Балтийской бирже, назвав это лучшим решением. Он также поделился опытом из криптомира, волатильность которого закалила его и научила не реагировать остро на колебания.
