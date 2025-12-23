Деловые ведомости
  • 23.12.25, 16:43

Зеленский: в мирном плане подготовлены уже 20 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон продолжают работу над документами, которые должны лечь в основу возможного соглашения о мире с Россией и системы гарантий безопасности для Украины. По его словам, в мирном плане уже подготовлены 20 пунктов.
Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Foto: Juergen Nowak
Об этом он заявил вечером в понедельник, 22 декабря, на встрече с сотрудниками Министерства иностранных дел Украины по случаю Дня работников дипломатической службы, передает DW.
Зеленский уточнил, что ключевым документом станет соглашение о гарантиях безопасности, к которому будет прилагаться закрытое приложение с конкретными деталями и обязательствами стран-гарантов по поддержке украинской армии. Кроме того, по словам президента, продолжается работа над отдельным соглашением, посвящённым послевоенному восстановлению Украины.
Позднее Зеленский опубликовал в своём Telegram-канале перечень гарантий безопасности, на которые украинская сторона рассчитывает со стороны США и европейских стран. Среди них — материальное обеспечение Вооружённых сил Украины, численность которых, как предполагается, должна составлять 800 тысяч человек, членство страны в Европейском союзе, а также обеспечение безопасности в воздухе, на море и на суше. Отдельно упоминаются гарантии в сферах энергетики, финансов и системы укрытий, которые, по словам президента, должны обеспечиваться так называемой «коалицией желающих».

Президент Украины подчеркнул, что американские гарантии безопасности предполагается оформить отдельно от европейских. Он отметил, что для придания им юридически обязательного характера документ должен быть одобрен Конгрессом США. Зеленский также указал, что над соглашением работали представители обеих стран, и это, по его словам, означает, что «мы очень близки к реальному результату».
Кроме того, Зеленский заявил, что в последние дни украинская делегация вела интенсивные переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа. По его словам, теперь американская сторона намерена передать итоги этих контактов представителям России.
В Кремле пока не комментировали новую версию мирного плана и предлагаемые гарантии безопасности для Украины. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что предложения по прекращению войны, выдвигаемые Украиной и европейскими странами, «ничего хорошего не добавляют».
