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Ремо Кирсс

6 февраля 2022 в 7:00 Поделиться:









Гендиректор DPD: мы инвестировали в электрофургоны, но производить энергию самостоятельно нам не дают

Генеральный директор курьерской компании DPD в Эстонии Ремо Кирсс. Фото: Частный архив

У государства нет стратегии, которая позволяла бы ему требовать от компаний «зеленой революции», пишет генеральный директор курьерской компании DPD в Эстонии Ремо Кирсс.

Чуть больше года назад DPD в Эстонии ввела в использование полностью электрические фургоны для доставки грузов. Сначала их было семь, потом стало 17. Этот переход потребовал определенных инвестиций и планирования: стоят они немало. Кроме того, нам пришлось разработать сети зарядки, отдельные расписания и так далее.