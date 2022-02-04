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    Гендиректор DPD: мы инвестировали в электрофургоны, но производить энергию самостоятельно нам не дают

    Генеральный директор курьерской компании DPD в Эстонии Ремо Кирсс.Фото: Частный архив

    У государства нет стратегии, которая позволяла бы ему требовать от компаний «зеленой революции», пишет генеральный директор курьерской компании DPD в Эстонии Ремо Кирсс.

    Чуть больше года назад DPD в Эстонии ввела в использование полностью электрические фургоны для доставки грузов. Сначала их было семь, потом стало 17. Этот переход потребовал определенных инвестиций и планирования: стоят они немало. Кроме того, нам пришлось разработать сети зарядки, отдельные расписания и так далее.
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