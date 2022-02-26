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    Михаил Кылварт: войне надо сказать однозначное "нет"

    Мэр Таллинна Михаил КылвартФото: Andras Kralla

    Войне и агрессии надо сказать однозначное "нет", пишет мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) в ответ на опрос лидеров мнений Äripäev.

    Война в Украине заставила нас вновь подумать о том, о чем мы не думаем каждый день. Что каждый имеет право жить в мире, без взрывов бомб в его родном городе или стране. Что у детей должно быть безопасное будущее. Что недопустимо терять близких независимо от того, носят они форму или нет. Что мы можем самостоятельно решать, какую страну строить, какое правительство выбирать и какие ценности имеем как страна. Войне и агрессии надо сказать однозначное "нет".
    Сегодня одних слов недостаточно, нужны действия. Таллинн уже выделил 25 000 евро Украинскому Красному Кресту, мы поддержали концерт, организованный украинской общиной, и мы готовы поддержать и другие благотворительные организации.
    В пятницу мы обсуждали в таллиннской кризисной группе, что еще можем сделать, чтобы поддержать людей, страдающих в Украине. Кроме того, мы готовимся к приему военных беженцев, которые прибудут в Эстонию.
    Мы думаем о возможностях размещения и питания людей, выясняем вместимость детских садов и школьных зданий, а также возможности быстрого приема детей в учебные заведения. Мы также должны быть готовы оказать помощь беженцам, нуждающимся в медицинской помощи таким образом, чтобы больницы и центры семейных врачей, ослабшие из-за пандемии, справились с этой нагрузкой.

    ДВ и Äripäev проводят опрос предпринимателей в связи с событиями в Украине.

    - Что вы думаете по поводу сложившейся ситуации?

    - Как на вас и ваш бизнес влияет война в Украине и введенные Западом санкции?

    - Поменяется ли теперь что-то в вашей деятельности, и что?

    Ваши мысли, впечатления, мнения и рекомендации присылайте на [email protected] Они будут опубликованы на страницах ДВ и Äripäev.

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