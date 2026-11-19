В Ристи открыли крупнейший в Эстонии солнечный парк, не хватало только солнца
Открывать солнечный парк 19 ноября — довольно смелая затея. На открытии энергопарка Sunly в Ристи было все: лента, ножницы, чтобы ее перерезать, новые договоры о следующих инвестициях. Не было только солнца.
Член правления и один из владельцев компании S.A.Cito Игорь Арефьев считает, что в принадлежащем Enefit Wind ветропарке Aseriaru не соблюдается установленный планировкой ночной норматив шума, и обратился к волостной управе Виру-Нигула с просьбой принять меры.
«Конечно, я рад: солнце светит, денежки текут», – сказал тартуский предприниматель Нейнар Сели. Компания, входящая в его концерн Estiko, потратила восемь лет на постройку солнечного парка под Тарту на территории старого военного аэродрома.
В Пярнуском уезде на территории карьера Суурсоо планируется создание крупной промышленной зоны, которая, благодаря расположенной неподалеку подстанции ветропарка, сможет получать электроэнергию без платы за подключение к сети.
Голландская компания Van Oord, инвестировавшая миллионы евро в морской ветропарк на Сааремаа, будет поддерживать разработчика морского парка Saare Wind Energy еще как минимум несколько лет, хотя государственной поддержки ожидать не приходится, а судебные разбирательства продолжаются.
Конец месяца. Предприниматель совершил десятки платежей банковской картой, но необходимые для бухгалтерии документы разбросаны по электронной почте, личным кабинетам поставщиков услуг, а некоторые чеки, возможно, и вовсе затерялись в кошельке. Бухгалтер ждёт документы, и владельцу бизнеса снова приходится тратить время на их поиски.