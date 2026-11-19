Благодаря IPO Anthropic оценочная стоимость активов одного из ранних инвесторов компании Яана Таллинна выросла до 15,5 млрд евро. Высокий спрос на акции, превысивший их предложение, может дополнительно увеличить его состояние после старта биржевых торгов.
Разработчик Claude, компания Anthropic, готовится к одному из крупнейших IPO в истории, однако высокий спрос инвесторов может поднять цену акций выше целевого диапазона. В то же время стремительный рост выручки сопровождается крупными убытками, обязательствами почти на 900 млрд долларов и необычной структурой управления.
В своей повседневной работе социальные работники и специалисты сферы здравоохранения сталкиваются с непростыми человеческими судьбами, необходимостью брать на себя ответственность и ситуациями, где не всегда можно найти простое решение. Однако, занимаясь проблемами других людей, специалисты зачастую отодвигают собственные потребности на второй план. В Ида-Вирумаа создана бесплатная услуга, которая помогает специалистам осмыслить сложные рабочие ситуации, найти новые решения и предотвратить профессиональное выгорание.