Глава банка: я не вижу будущее в столь мрачных тонах

Падению евро не видно конца
Фьючерсы на европейские акции в понедельник упали на 3,3%. Евро получил еще один удар после того, как Россия перекрыла газопровод в Германию – это побудило правительства стран ЕС объявить о чрезвычайных мерах, чтобы ослабить воздействие роста цен на энергоносители на граждан, пишет
Фьючерсы на европейские акции в понедельник упали на 3,3%. Евро получил еще один удар после того, как Россия перекрыла газопровод в Германию – это побудило правительства стран ЕС объявить о чрезвычайных мерах, чтобы ослабить воздействие роста цен на энергоносители на граждан, пишет