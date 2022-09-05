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    Глава банка: я не вижу будущее в столь мрачных тонах

    Руководитель Coop Pank Маргус Ринк к кризису относится философски.Фото: Liis Treimann

    Прогнозы на ближайшее будущее рисуют картину в слишком мрачных тонах, считает исполнительный директор Coop Pank Маргус Ринк.

    «Последние десять лет в Эстонии были такими, что, заглядывая наперед, мы уже ищем кризис», – заметил Ринк в утренней передаче радио Äripäev. Он заметил, что в действительности в любое время кому-то бывает сложно: коронакризис, например, сильно ударил по предприятиям общепита и туризму, а война в Украине – по импортерам и экспортерам.

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