Анализ: рынок офисных помещений ждет восстановления экономики

Хенно Вийрес. Фото: Erakogu /RE Kinnisvara

На рынке офисных помещений в Эстонии в этом году спокойнее, чем раньше, причины этого кроются как в циклах строительства офисных зданий, так и в более сложной ситуации в секторе стартапов, и, конечно же, в общем экономическом спаде, пишет старший консультант RE Kinnisvara Хенно Вийрес.

Поскольку на всем рынке коммерческой недвижимости наблюдается затишье, рынок офисных помещений в первой половине 2023 года также характеризовался меньшей активностью, чем в предыдущие годы. Поисковых запросов и заключенных договоров аренды стало меньше, чем раньше. К числу последних мы не относим продление аренды существующего офиса, именно предпочтение арендаторов продолжать работу в нынешнем месте, а не искать новый офис является одной из наиболее важных причин низкой активности.