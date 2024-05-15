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Ярослав Тавгень

15 мая 2024 в 3:00









Осиновский: в Грузии сильное гражданское общество. А в Эстонии протестовали, только когда водка подорожала

Фото: Лийз Трейманн

Во вторник парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», против которого в последний месяц проходили самые масштабные акции протеста в истории страны. По словам Олега Осиновского, эти протесты никак не повлияли на его бизнес в Грузии (девелоперский проект Tbilisi Hills Golf & Residences), а сам факт их наличия он оценивает глубоко положительно.

«Массовые протесты доказывают, что в Грузии сильное гражданское общество и настоящая демократия, - говорит Осиновский. - Все так и должно быть: если людей не устраивает какой-то законопроект, они протестуют против него на улице. Это хорошо и правильно», - считает он.

Предприниматель убежден, что жителям Эстонии есть чему поучиться у грузин, поскольку в нашей стране массовые протесты происходят не столь часто.

«Единственный “протест” у нас был, когда подняли цену на водку, - вспоминает Осиновский. - Люди начали ездить в Латвию и назвали это “протестом”. Т.е. они не напиться приехали и чтобы вышло дешевле, - это у них протест такой. И все: это был единственный случай, когда у нас что-либо называли “протестом”. Все остальное - это так, на кухне поговорили».

Он считает, что грузинский менталитет не позволит правительству радикально изменить курс - кто бы ни пришел к власти. Осиновскому не сильно нравится, что в стране правит одна партия (он предпочел бы коалиционное правительство), но он также убежден, что радикальной смены курса (например, отказа от интеграции с Европой или начала сближения с Россией) в Грузии не произойдет.

«Ты никуда не сможешь повернуть страну, в которой 300 тысяч человек готовы выйти на улицу, чтобы отстаивать свою точку зрения», - убежден Осиновский

«Мы помним, что произошло в Беларуси, помним как все разворачивалось в России (люди испугались и попрятались). С грузинами это не пройдет - другой народ. С ними не получится сделать то, что делал Лукашенко или Путин на Болотной - будет обратный эффект. Это народ, который чувствует себя свободным. Они воспитаны в свободе, для них это главное достоинство. А цены на водку - дело сто двадцать пятое. Сначала свобода, потом водка», - рассуждает Осиновский.

Протесты на бизнес не повлияли

По словам Осиновского, массовые протесты не оказывают никакого влияния на его девелоперский проект Tbilisi Hills Golf & Residences, поскольку локализованы в столице.

«С бизнесом у нас все прекрасно. Люди по-прежнему играют в гольф, покупают квартиры, приобретают землю. Уже полностью распроданы квартиры в двух домах, еще три дома планируются. Поймите, люди хотят двух вещей: жить возле моря и жить возле поля для гольфа. Поэтому у нас все на подъеме», - говорит Осиновский.

На вопрос ДВ, начал ли этот проект приносить прибыль или хотя бы окупаться (в 2018 году Осиновский прогнозировал, что гольф начнет приносить прибыль через пять лет), предприниматель затруднился с ответом.

«Все зависит от того, как считать. Проект приносит деньги, но мы и много инвестируем. Планируем вот школу построить - надеюсь, что эстонскую (попробуем интегрировать эстонскую модель образования в местные реалии) - а также новое здание гольф-клуба, самый большой СПА в Закавказье. В любом случае мы не намерены в ближайшем будущем вынимать отсюда деньги», - говорит Осиновский.

Прогнозы на будущее у него оптимистичные: экономическую ситуацию в стране он оценивает как хорошую, политических рисков тоже не видит.

«Грузия на экономическом подъеме: экономика растет на 10% в год, инфляция около 2% - т.е. ее практически нет. Грузины богатеют, да и иностранцев здесь много», - отметил предприниматель, добавив, что квартиры в его проекте чаще всего покупают либо европейцы, либо жители Грузии.

На вопрос, почему он выбрал именно Грузию для реализации девелоперского проекта, Осиновский отвечает лаконично: «Люблю ее. Я просто люблю эту страну. Почему - объяснить не могу. Это как с женщиной: ты просто любишь ее, со всеми достоинствами и недостатками», - сказал он.