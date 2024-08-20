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Ааво Кокк

20 августа 2024 в 7:42









Ааво Кокк: Наша дорогая Эстония. Цены указывают на особую ценность

Руководитель культурного центра Siuru Ааво Кокк. Фото: Лийз Трейманн

С экономической точки зрения высокая стоимость жизни в той или иной стране — это псевдопроблема. Важны не ценники, а способность привлекать в страну больше денег, чем она тратит, пишет руководитель культурного центра Siuru Ааво Кокк.

Билет в кино стоит значительно дешевле, чем поход в театр. В зависимости от сеанса можно уложиться в 10–15 евро, иногда даже меньше или чуть больше. В то время как цена билета на театральное представление на открытом воздухе составит около 50 евро, а места на осенние спектакли в театрах Vanemuine стоят от 27 до 79 евро. При этом кресла в театрах гораздо менее удобные по сравнению с кинотеатрами. Кинотеатры способны приносить прибыль, тогда как театрам требуется финансовая поддержка. Это связано с тем, что каждый новый показ фильма требует минимальных затрат, тогда как каждое театральное представление обходится довольно недешево.