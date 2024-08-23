Деловые ведомости
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  • 06.09.24, 15:54

Делов-то: редакция ДВ пьет и бегает, Путин в Монголии, Рийгикогу в Китае

В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают скандал вокруг сюжета Kanal 2 о переходе на эстоноязычное образование, журналистскую этику, долгую командировку депутатов Рийгикогу в Китай, и поездку Владимира Путина в Монголию, не окончившуюся его арестом.
Делов-то: редакция ДВ пьет и бегает, Путин в Монголии, Рийгикогу в Китае
  • Делов-то: редакция ДВ пьет и бегает, Путин в Монголии, Рийгикогу в Китае Foto: Елена Ценно
Самые важные, самые интересные и самые противоречивые новости Эстонии и мира, обсуждают в студии главный редактор «Деловых ведомостей» Олеся Лагашина, биржевой редактор Дмитрий Фефилов и журналист Алексей Шишкин.
Выходящая на Кanal 2 новостная передача Reporter сняла сюжет о переходе на эстоноязычное образование, посетив таллиннскую основную школу Кадака, в которой учатся дети с интеллектуальной недостаточностью, а также Эхтескую гуманитарную гимназию, в которой также обучается около 40% детей с особыми потребностями. Получившийся в итоге сюжет значительная часть зрителей сочла нарушающим и этические, и юридические нормы, а также права самих детей, содержащий манипуляции и даже элементы травли. Будет ли эта история иметь последствия?
И достаточной ли была реакция на скандал политиков и лидеров общественного мнения в Эстонии?
Еще один этический конфликт будто бы зреет вокруг визита делегации Рийгикогу с 29 августа по 9 сентября в Китай. Темой встреч стало «обсуждение отношений Эстонии и Китая в различных сферах и поддержание прагматичного диалога между двумя странами в текущей сложной геополитической ситуации». При этом поездку в значительной степени оплачивает китайская сторона. Не повлияет ли такой банкет за счет Пекина на позиции наших политиков при переговорах?
Президент России Владимир Путин, на арест которого выписал ордер Международный уголовный суд, побывал с визитом в Монголии – одной из стран, которая юрисдикцию этого суда признает, присоединившись к Римскому статуту. Тем не менее, Улан-Батор Путина не арестовал, а наоборот провел переговоры по вопросам энергетики. Можно ли ситуацию назвать победой Путина и поражением системы международного права?
«Альтернатива для Германии» (AfD) стала первой ультраправой партией, победившей на выборах в региональный парламент Германии со времен Второй мировой войны. О чем говорят итоги голосования, и стоит ли искать параллели с эстонской политикой?
В рамках сокращения расходов госбюджета правительство решило сократить госфинансирование партий на 10%. В бюджете следующего года это позволит сэкономить больше полумиллиона евро, заявил премьер Кристен Михал. Он, кстати, будет и главным пострадавшим – Партия реформ недополучит аж 190 000 евро. Честно ли это? Или задуман коварный удар по финансам конкурентов?
Эстонский Институт развития здоровья восьмой раз анонсировал акцию «В сентябре не пьем», призвав жителей страны на месяц полностью отказаться от алкоголя. Готова ли редакция ДВ к месяцу трезвости? И куда бегут журналисты днем в субботу?

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