Глава DPD: быстрому переходу на электротранспорт мешает отсутствие видения у государства

«Для автомобилей, загрязняющих окружающую среду, можно было бы установить плату за въезд в определенные зоны. Это был бы одновременно и кнут, и пряник», – считает глава DPD Eesti Ремо Кирсс. Foto: DPD Eesti
Чтобы все больше компаний начали переходить на электрический транспорт и стремились к стратегическому «озеленению» автопарка, как это делает DPD, необходимы стимулы. В настоящее время переходящая на электрический транспорт компания сталкивается с множеством препятствий и отсутствием ясного видения со стороны государства.