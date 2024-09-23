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  • 23.09.24, 12:27

Глава DPD: быстрому переходу на электротранспорт мешает отсутствие видения у государства

Основная проблема перехода на электрический транспорт заключается в недостатке стратегического видения со стороны государства, считает генеральный директор курьерской компании DPD Eesti Ремо Кирсс.
«Для автомобилей, загрязняющих окружающую среду, можно было бы установить плату за въезд в определенные зоны. Это был бы одновременно и кнут, и пряник», – считает глава DPD Eesti Ремо Кирсс.
  • «Для автомобилей, загрязняющих окружающую среду, можно было бы установить плату за въезд в определенные зоны. Это был бы одновременно и кнут, и пряник», – считает глава DPD Eesti Ремо Кирсс. Foto: DPD Eesti
Чтобы все больше компаний начали переходить на электрический транспорт и стремились к стратегическому «озеленению» автопарка, как это делает DPD, необходимы стимулы. В настоящее время переходящая на электрический транспорт компания сталкивается с множеством препятствий и отсутствием ясного видения со стороны государства.

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