Назад Как концентрироваться: почему ваше внимание рассеивается, и как им управлять? В начале рабочего дня у вас есть какой-то план, и вы намерены его придерживаться. Вы абсолютно точно знаете, что хотите сделать сегодня. Но затем вы открываете компьютер – и ваше внимание начинают отвлекать электронные письма, сообщения в Teams, вопросы от коллег, совещания и неожиданные задачи. В конце дня вы осознали, что весь день были активны, но то важное дело, которое вы точно хотели сделать, может так и остаться невыполненным, пишет коуч Реэлика Оякиви.

Что влияет на вашу способность концентрироваться и куда направляется ваше внимание? Почему становится все труднее сосредоточиться в течение рабочего дня?

Одна из самых больших проблем с концентрацией — отвлекающие факторы. Как внешние (электронные письма, сообщения, вопросы от коллег), так и внутренние (наши собственные мысли, убеждения, эмоции, тревоги).

Еще одна проблема с концентрацией внимания — фрагментация рабочего дня. Каждый раз, когда мы переключаемся с одного занятия на другое, наше внимание также должно переключиться, а когда мы возвращаемся к делу, оставленному на полпути, внимание снова должно найти нужные связи.

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Например, если вы работаете над анализом или презентацией, но параллельно проверяете электронную почту, отвечаете на сообщение в Teams, а затем возвращаетесь к работе, вы на самом деле не делаете все сразу. Ваше внимание постоянно переключается с одного занятия на другое и обратно. Чем больше таких переключений, тем сложнее оставаться сосредоточенным на одном занятии достаточно долго, чтобы по-настоящему погрузиться в него. Если промежуточное занятие затягивается надолго, незавершенная работа может полностью отойти на второй план. Фрагментация рабочего дня может усугубить трудности с концентрацией и привести к тому, что больше задач останутся к концу дня незавершенными. На концентрацию влияет и уровень энергии. Наша способность концентрироваться неравномерна в течение дня. Если вы плохо спали, работали долго без перерывов, мало занимались спортом или плохо питались в течение дня, поддержание внимания потребует больших усилий. Внимание — ограниченный ресурс Точно так же, как у нас нет бесконечного времени или энергии, нет у нас и бесконечного внимания. Поэтому важно выбирать, чему мы уделяем внимание в течение рабочего дня. Срочные дела, как правило, легко отвлекают нас, потому что создают ощущение, что с ними нужно разобраться немедленно. Иногда так и бывает, но не всё, что кажется срочным, обязательно является самым важным. Мы можем быть заняты весь день, отвечая на электронные письма, решая чужие вопросы и справляясь со всем, что возникает в течение дня. Однако главный вопрос заключается в том, сколько внимания остаётся на те дела, которые мы определили как важные и запланированные. Поэтому при планировании рабочего дня стоит спросить себя не только «На что у меня есть время сегодня?», но и «Чему я хочу сегодня уделить внимание?». Когда рабочий день определяется реактивностью В течение рабочего дня легко незаметно переключиться с запланированных дел на то, что в данный момент требует внимания. Проблема возникает, когда реакция становится основным методом работы, и наше внимание направляется на то, что требует его громче всего, а не на то, чему его решили уделить мы. Приходит новое письмо — вы отвечаете немедленно. Кто-то пишет в Teams — вы проверяете его немедленно. Возникает новый вопрос — вы решаете его немедленно. Каждый раз вы прерываете то, что делали, чтобы ответить. Все эти вещи вполне могут требовать вашего внимания, но не обязательно – немедленного. Горячие новости Компания из Эстонии, направившая на верфь в Турку более 200 рабочих, за короткое время дважды сменила владельца Бывшие топ-менеджеры Eesti Energia создали компанию, в которой работают только ИИ-агенты Правительство повышает акцизы на дизель и бензин KM Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

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Это легко может создать ощущение, что вы были очень заняты весь день. Однако занятость не означает автоматически продуктивность. Продуктивность измеряется не только тем, сколько вы сделали, но и прежде всего тем, делали ли вы то, что действительно имеет значение.

Как более осознанно управлять своим вниманием?

Более осознанное управление вниманием начинается с наблюдения. Обратите внимание, куда направляется ваше внимание в течение рабочего дня, что чаще всего его отвлекает и когда вам легче всего сосредоточиться.

Сократите количество отвлекающих факторов. Если вас постоянно отвлекают уведомления, отключите их на время работы, требующей глубокого внимания. Если каждое новое письмо отвлекает вас от текущей работы, проверяйте почту реже или в определенное время. Если, погрузившись в размышления, вы думаете о другой задаче и чувствуете, что нужно немедленно приступить к ней, иначе она ускользнет, ​​запишите ее где-нибудь. Таким образом, вам не придется помнить о ней, и вы сможете вернуться к текущей задаче.

Если проблема не в забывчивости, а в желании быстро выполнить небольшую задачу, стоит спросить себя: «Это важнее того, что я делаю прямо сейчас?» Если нет, отложите это на потом.

Уменьшение отвлекающих факторов также помогает уменьшить фрагментацию вашего рабочего дня. Не все, что требует вашего внимания в течение дня, обязательно требует немедленного ответа. Чем меньше ненужных переключений, тем легче сосредоточиться на одном деле, погрузиться в него и закончить его.

Не менее важно убедиться в том, что у вас достаточно энергии для концентрации.

Достаточный сон, регулярное питание, физические упражнения и перерывы в течение рабочего дня помогут поддерживать уровень энергии. Если вы начинаете терять концентрацию, сделайте короткий перерыв, чтобы подумать или подвигаться.

Также стоит обратить внимание на ритм вашего дня. Когда вы наиболее бодры: утром, в полдень или поздно вечером? По возможности, планируйте более глубокую работу на то время, когда у вас больше энергии.

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Концентрация не требует идеального рабочего дня.

Не все встречи, вопросы или неожиданности можно контролировать. Цель не в том, чтобы создать непрерывный рабочий день. Однако вы можете увеличить количество моментов, когда вы сами решаете, на чем сосредоточиться, вместо того, чтобы позволять следующему электронному письму, уведомлению или вопросу решать это за вас.

Концентрация не означает полного контроля над вашим рабочим днем; это скорее способность сознательно выбирать, на чем сосредоточить свое ограниченное внимание и энергию.