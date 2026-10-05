Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,11%320,29
  • OMX Riga0,06%971,12
  • OMX Tallinn−0,07%2 232,92
  • OMX Vilnius0,42%1 513,35
  • S&P 5000,42%7 754,93
  • DOW 30−0,21%51 069,64
  • Nasdaq 0,75%27 393,91
  • FTSE 1000,26%10 489,54
  • Nikkei 2252,4%69 946,86
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%95,11
  • OMX Baltic0,11%320,29
  • OMX Riga0,06%971,12
  • OMX Tallinn−0,07%2 232,92
  • OMX Vilnius0,42%1 513,35
  • S&P 5000,42%7 754,93
  • DOW 30−0,21%51 069,64
  • Nasdaq 0,75%27 393,91
  • FTSE 1000,26%10 489,54
  • Nikkei 2252,4%69 946,86
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%95,11

Как концентрироваться: почему ваше внимание рассеивается, и как им управлять?

В начале рабочего дня у вас есть какой-то план, и вы намерены его придерживаться. Вы абсолютно точно знаете, что хотите сделать сегодня. Но затем вы открываете компьютер – и ваше внимание начинают отвлекать электронные письма, сообщения в Teams, вопросы от коллег, совещания и неожиданные задачи. В конце дня вы осознали, что весь день были активны, но то важное дело, которое вы точно хотели сделать, может так и остаться невыполненным, пишет коуч Реэлика Оякиви.
Коуч и консультант Реэлика Оякиви
  • Коуч и консультант Реэлика Оякиви
  • Foto: частный архив
Что влияет на вашу способность концентрироваться и куда направляется ваше внимание? Почему становится все труднее сосредоточиться в течение рабочего дня?
Одна из самых больших проблем с концентрацией — отвлекающие факторы. Как внешние (электронные письма, сообщения, вопросы от коллег), так и внутренние (наши собственные мысли, убеждения, эмоции, тревоги).
Еще одна проблема с концентрацией внимания — фрагментация рабочего дня. Каждый раз, когда мы переключаемся с одного занятия на другое, наше внимание также должно переключиться, а когда мы возвращаемся к делу, оставленному на полпути, внимание снова должно найти нужные связи.
Например, если вы работаете над анализом или презентацией, но параллельно проверяете электронную почту, отвечаете на сообщение в Teams, а затем возвращаетесь к работе, вы на самом деле не делаете все сразу. Ваше внимание постоянно переключается с одного занятия на другое и обратно.
Чем больше таких переключений, тем сложнее оставаться сосредоточенным на одном занятии достаточно долго, чтобы по-настоящему погрузиться в него. Если промежуточное занятие затягивается надолго, незавершенная работа может полностью отойти на второй план. Фрагментация рабочего дня может усугубить трудности с концентрацией и привести к тому, что больше задач останутся к концу дня незавершенными.
На концентрацию влияет и уровень энергии. Наша способность концентрироваться неравномерна в течение дня. Если вы плохо спали, работали долго без перерывов, мало занимались спортом или плохо питались в течение дня, поддержание внимания потребует больших усилий.

Внимание — ограниченный ресурс

Точно так же, как у нас нет бесконечного времени или энергии, нет у нас и бесконечного внимания. Поэтому важно выбирать, чему мы уделяем внимание в течение рабочего дня. Срочные дела, как правило, легко отвлекают нас, потому что создают ощущение, что с ними нужно разобраться немедленно. Иногда так и бывает, но не всё, что кажется срочным, обязательно является самым важным.
Мы можем быть заняты весь день, отвечая на электронные письма, решая чужие вопросы и справляясь со всем, что возникает в течение дня. Однако главный вопрос заключается в том, сколько внимания остаётся на те дела, которые мы определили как важные и запланированные.
Поэтому при планировании рабочего дня стоит спросить себя не только «На что у меня есть время сегодня?», но и «Чему я хочу сегодня уделить внимание?».
Когда рабочий день определяется реактивностью
В течение рабочего дня легко незаметно переключиться с запланированных дел на то, что в данный момент требует внимания. Проблема возникает, когда реакция становится основным методом работы, и наше внимание направляется на то, что требует его громче всего, а не на то, чему его решили уделить мы.
Приходит новое письмо — вы отвечаете немедленно. Кто-то пишет в Teams — вы проверяете его немедленно. Возникает новый вопрос — вы решаете его немедленно. Каждый раз вы прерываете то, что делали, чтобы ответить. Все эти вещи вполне могут требовать вашего внимания, но не обязательно – немедленного.

Горячие новости

  • 03.10.26, 12:23
Компания из Эстонии, направившая на верфь в Турку более 200 рабочих, за короткое время дважды сменила владельца
  • 02.10.26, 12:02
Бывшие топ-менеджеры Eesti Energia создали компанию, в которой работают только ИИ-агенты
  • 02.10.26, 19:33
Правительство повышает акцизы на дизель и бензин
  • KM
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер
Это легко может создать ощущение, что вы были очень заняты весь день. Однако занятость не означает автоматически продуктивность. Продуктивность измеряется не только тем, сколько вы сделали, но и прежде всего тем, делали ли вы то, что действительно имеет значение.

Как более осознанно управлять своим вниманием?

Более осознанное управление вниманием начинается с наблюдения. Обратите внимание, куда направляется ваше внимание в течение рабочего дня, что чаще всего его отвлекает и когда вам легче всего сосредоточиться.
Сократите количество отвлекающих факторов. Если вас постоянно отвлекают уведомления, отключите их на время работы, требующей глубокого внимания. Если каждое новое письмо отвлекает вас от текущей работы, проверяйте почту реже или в определенное время. Если, погрузившись в размышления, вы думаете о другой задаче и чувствуете, что нужно немедленно приступить к ней, иначе она ускользнет, ​​запишите ее где-нибудь. Таким образом, вам не придется помнить о ней, и вы сможете вернуться к текущей задаче.
Если проблема не в забывчивости, а в желании быстро выполнить небольшую задачу, стоит спросить себя: «Это важнее того, что я делаю прямо сейчас?» Если нет, отложите это на потом.
Уменьшение отвлекающих факторов также помогает уменьшить фрагментацию вашего рабочего дня. Не все, что требует вашего внимания в течение дня, обязательно требует немедленного ответа. Чем меньше ненужных переключений, тем легче сосредоточиться на одном деле, погрузиться в него и закончить его.
Не менее важно убедиться в том, что у вас достаточно энергии для концентрации.
Достаточный сон, регулярное питание, физические упражнения и перерывы в течение рабочего дня помогут поддерживать уровень энергии. Если вы начинаете терять концентрацию, сделайте короткий перерыв, чтобы подумать или подвигаться.
Также стоит обратить внимание на ритм вашего дня. Когда вы наиболее бодры: утром, в полдень или поздно вечером? По возможности, планируйте более глубокую работу на то время, когда у вас больше энергии.
Концентрация не требует идеального рабочего дня.
Не все встречи, вопросы или неожиданности можно контролировать. Цель не в том, чтобы создать непрерывный рабочий день. Однако вы можете увеличить количество моментов, когда вы сами решаете, на чем сосредоточиться, вместо того, чтобы позволять следующему электронному письму, уведомлению или вопросу решать это за вас.
Концентрация не означает полного контроля над вашим рабочим днем; это скорее способность сознательно выбирать, на чем сосредоточить свое ограниченное внимание и энергию.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Пол Подольски рассказывает, что проделал путь от квартиры с крысами до партнерства в самом крупном инвестиционном фонде мира. Теперь пишет книги.
  • 08.10.25, 06:00
Инвестор: я должен был выбрать – или жить с крысами, или менять свою жизнь
Созданный Александером Остервальдером Business Model Canvas — один из самых известных в мире инструментов бизнес-стратегии. 5 ноября идеи Остервальдера можно будет услышать на Telia Digital Hub.
  • KM
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.10.26, 12:23
Компания из Эстонии, направившая на верфь в Турку более 200 рабочих, за короткое время дважды сменила владельца
2
Новости
  • 02.10.26, 19:33
Правительство повышает акцизы на дизель и бензин
3
Новости
  • 02.10.26, 08:51
Selver закроет единственный магазин в уезде раньше запланированного и сократит работников
4
Новости
  • 02.10.26, 15:31
От сыра до товаров для дома: проработавший почти 25 лет магазин E-Piim закрывается
5
Новости
  • 02.10.26, 19:17
Крупнейший продавец бумаги в Эстонии может объединиться с конкурентом
6
Новости
  • 02.10.26, 19:05
BLRT Grupp открыла литейный завод в Кохила, строительство которого обошлось в 14 миллионов евро

Последние новости

Mнения
  • 05.10.26, 17:36
Как концентрироваться: почему ваше внимание рассеивается, и как им управлять?
Новости
  • 05.10.26, 17:10
Bolt выделил бизнес по прокату самокатов в отдельную компанию
Биржа
  • 05.10.26, 16:56
Китайская компания привлекла 665 миллионов долларов, от этого может выиграть эстонский филиал
Новости
  • 05.10.26, 16:00
airBaltic хочет сократить 500700 человек
Новости
  • 05.10.26, 15:41
Оборонная компания добилась самых высоких результатов за 30 лет. «Это вполне возможно»
Новости
  • 05.10.26, 15:32
«Не удалось»: ресторан ИТ-предпринимателя закрывается с крупным убытком
Новости
  • 05.10.26, 15:09
Владелец Rimi покупает интернет-магазин
Биржа
  • 05.10.26, 14:40
Аналитик: прибыль шведских компаний может вырасти на 10%

Сейчас в фокусе

Макс Юнестранд в худи Legora в штаб-квартире компании площадью 4000 квадратных метров неподалеку от железнодорожного вокзала Стокгольма .
Новости
  • 04.10.26, 12:47
26-летний швед строит глобального ИИ-гиганта: «Интерес инвесторов велик»
Бывший менеджер по продажам и маркетингу Apollo Kino Baltics Маарья Каалеп предположила, что лучшее время для ухода — на пике карьеры. «Мне кажется, я была именно в таком положении в конце периода Apollo».
Новости
  • 04.10.26, 15:16
Бывшая топ-менеджер Apollo Cinema: новая глава началась раньше, чем планировалось
Финские СМИ писали, что эстонская компания по аренде рабочей силы Hodes OÜ направляла украинцев и работников других национальностей как на верфь Meyer Turku, так и на строительство дата-центра Google в Хамине.
Новости
  • 03.10.26, 12:23
Компания из Эстонии, направившая на верфь в Турку более 200 рабочих, за короткое время дважды сменила владельца
Польские номера помогли уклониться от уплаты налогов и штрафов в Италии.
Новости
  • 04.10.26, 13:21
В Италии раскрыта крупная схема с использованием 60 000 польских номерных знаков
Производственное предприятие Palmako в Пылтсамаа. Литовская сделка является частью стратегии роста Palmako.
Новости
  • 04.10.26, 15:43
Palmako приобрела литовскую компанию с оборотом в 12 миллионов
Лесопильный завод и завод CLT Stora Enso в Швеции.
Новости
  • 03.10.26, 14:41
Stora Enso закрывает завод в Швеции, проработавший всего семь лет
Офис и склад компании Antalis в технопарке Тянассильма под Таллинном, 2015 год.
Новости
  • 02.10.26, 19:17
Крупнейший продавец бумаги в Эстонии может объединиться с конкурентом
По словам Майкола, Corvette обладает очень хорошо сбалансированным соотношением цены и качества. За год не возникло ни одной проблемы или поломки, поэтому номер телефона мастерской Ameerika Auto, которая занимается гарантийным ремонтом, успел покрыться толстым слоем пыли. «О других новых авто такого сказать нельзя», — добавляет он.
  • KM
Content Marketing
  • 24.09.26, 16:22
Предприниматель сменил мечту о суперкарах на Corvette: «В нем все как надо»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026