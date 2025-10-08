Назад 08.10.25, 06:00 Инвестор: я должен был выбрать – или жить с крысами, или менять свою жизнь В 29 лет он жил в неблагополучном районе Нью-Йорка, и по его квартире бегали крысы. Годы спустя он стал партнером крупнейшего хедж-фонда в мире Bridgewater Associates и работал бок о бок с легендарными инвесторами. Сейчас он возглавляет свою инвестиционную компанию Kate Capital и пишет книги. Такова история американского инвестора и бывшего журналиста «Новой газеты» Пола Подольски.

Инвестор Пол Подольски рассказывает, что проделал путь от квартиры с крысами до партнерства в самом крупном инвестиционном фонде мира. Теперь пишет книги.

Foto: из интервью ДВ

Воспользовавшись тем, что книга Подольски вскоре выйдет на эстонском языке в издательстве Äripäev, ДВ поговорили с инвестором и расспросили его о том, как же все-таки надо зарабатывать деньги.

Эстония для вас – не чужая страна, вы уже приезжали к нам лет 30 назад. Было такое?

После окончания университета я организовал обмен между двумя школами – кажется, это был 1991 или 1992 год. Совсем другая эпоха: наверное, это было еще до вашего рождения.

Статья продолжается после рекламы

Спасибо за комплимент, но я в тот год пошел в школу. А Эстония как раз восстановила независимость. Я вырос в США и имел очень ограниченное представление о мире. Я мог показать другие страны на карте, но мое понимание было сугубо теоретическим. А когда ты физически пересекаешь границу и едешь из России в Эстонию, а потом в Финляндию, то начинаешь видеть другие культуры и понимать их важность. Это произвело на меня огромное впечатление. А еще у вас невероятно красиво. Помню, как я совершал длинные пробежки до прекрасных маленьких эстонских деревень – это было чудесно. Немудрено: Эстония же была «экспортной» версией Советского Союза. Я хорошо запомнил один эпизод: лето 1990 года. Рядом две улицы: одна «эстонская», а параллельно ей – «российская». На эстонской стороне все очень чисто и аккуратно. Про российскую лучше ничего говорить не буду. А как вы в России вообще оказались? Я понимаю, что у вас славянская фамилия – но вы же американец, выросли в США. Я – типичный американский полукровка. Наполовину ирландец-католик, наполовину русский еврей и еще немного венгр. В России оказался из чистого любопытства. Советский Союз для нас был чем-то вроде сегодняшней Северной Кореи (только намного больше). И страхи были те же, что сейчас насчет Северной Кореи – что пустят по нам ракеты и устроят ядерный Армагеддон. Помню, в детстве очень переживал по этому поводу. И меня очень захватывала эта страна. Было безумно интересно: что же за люди там живут? Что ими движет? Как там все вообще работает? Я тогда руководствовался не желанием заработать денег, а стремлением получить необычный опыт. Я помнил, что Эрнест Хемингуэй в Первую мировую войну работал водителем скорой помощи. Когда люди совершают авантюрные поступки, это их развивает. Поэтому как только у меня появилась возможность поехать, я это сделал. Если бы не пошло, вернулся бы через шесть месяцев (зато русский язык подучил – уже не зря съездил). Но в итоге я там пробыл больше времени, чем ожидал. Горячие новости 04.10.25, 13:46 Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога 06.10.25, 06:00 Райво Варе: чтобы что-то изменить, нужно поменять лицемерную политику Европы 06.10.25, 12:00 Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом» KM 03.10.25, 15:40 Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

Статья продолжается после рекламы

И встретили там свою жену. Но меня больше заинтересовал американский эпизод из вашей биографии. Я бы его назвал как «момент Тони Роббинса» (американский предприниматель и бизнес-тренер – прим. ред.). В 29 лет вы осознали, что живете в квартире в Бруклине и по ней бегают крысы. А у вас трехлетний ребенок: вот какие замечательные условия вы для него создали. В квартирах с крысами сейчас живут многие. Но не все из них потом становятся богатыми людьми. За счет чего смогли вы?

А не было другого выхода. Я честно посмотрел на свою ситуацию – и мне не понравилось то, что я увидел. Жизнь сложилась совсем не так, как я ожидал. И я принял решение сфокусироваться не на том, что я хочу, а на том, что есть на самом деле. Я-то думал, что быть журналистом в Нью-Йорке – это круто. Но в результате оказался с крысами. И задался вопросами: почему я зарабатываю так мало? Почему живу с крысами? Это же не просто так – на это есть причины. Их надо понять. И что-то в себе изменить.

Что вы изменили в себе?

Мой отец был ученым, участвовавшим в Манхэттенском проекте (его начальником был Оппенгеймер). Отец свысока смотрел на бизнесменов и Уолл-стрит, потому что был убежден: единственное дело, достойное того, чтобы посвятить ему свою жизнь, – это наука. И то, чем он занимался (например, поиском лекарства от страшной болезни – мышечной дистрофии) было и вправду гораздо более благородным делом, чем то, чем занимаюсь я. Но я неспособен к науке, и мне надо кормить семью.

Поэтому я отложил все эти свои взгляды в сторону и начал думать: а у кого сегодня есть деньги? И почему они у них есть? Что я должен изменить, чтобы мой сын не жил с крысами?

И пришли к выводу, что журналисты бедные, а банкиры богатые, а значит надо заняться банковским делом?

Когда я рос, журналисты чувствовали себя очень комфортно. Они не были богатыми людьми, но входили в крепкий средний класс (журналисты Washington Post жили роскошнее, чем те же ученые).

Но все изменил интернет. Он произвел такую революцию, что денежные потоки журналистов начали стремительно иссякать. Раньше единственным способом продать машину было объявление в Washington Post. С появлением интернета все изменилось. Так мне стало понятно, что заработки журналистов пойдут вниз. И я встал перед выбором: либо идти в ногу со временем, либо оставаться жить с крысами.

Статья продолжается после рекламы

Хорошо, вы поняли, что у банкиров есть деньги. А дальше-то что? Сегодня многие идут в IT, т.к. деньги раньше водились там. Да вот беда: писать код эти люди не умеют. Как вы преодолели разрыв в компетенциях?

Суть в том, что я все время производил очень маленькие изменения, буквально на пару градусов. Знаете, перед пробежкой тренер рекомендует сделать растяжку. А что такое, по сути, растяжка? Это постепенное увеличение диапазона.

Вот и я так же. Будучи журналистом, я все время освещал очень узкую тему – курсы валют. Эти компетенции я мог использовать в банке: писать о валютных курсах в качестве журналиста – это не сильно отличается от того, что делает аналитик. Так я сделал один маленький шаг. Потом перешел из медиакомпании в банк в Бостоне – еще один шаг (причем такой, который позволил мне перейти в новую касту, что важно при общении с людьми, ибо общество у нас очень ригидное).

Я постоянно думал: а как мне подойти еще чуть-чуть поближе? Как немножко эволюционировать в эту сторону? И так всю жизнь: постепенная эволюция. Даже написание последней книги стало эволюционным шагом: если раньше мои книги были популярны, но не нравились людям (да, в книжном бизнесе такое бывает), то теперь я изначально решил подстроить содержание книги под рынок – т.е. про то, что интересует людей.

Вы назвали книгу «Неудобная правда о деньгах», но никакой неудобной правды я в ней не увидел. Самая неудобная правда о деньгах такова: если ты хочешь стать богатым, то должен родиться в богатой семье. Об этом в книге ни слова.

Весь мой опыт показывает обратное. Я видел, как многие, кто родился в богатых семьях, становились беднее. Те же, кто добился многого на Уолл-стрит, почти все имеют скромное происхождение. Рэй Далио (американский финансист и инвестор – прим. ред.) – не выходец из богатой семьи. Это, кстати, заставляло его интенсивно думать (как меня в свое время – крысы).

Взгляните, какие компании составляли ТОП 10 индекса Dow Jones на протяжении десятилетий (это можно посмотреть в Википедии). Это никогда не были одни и те же компании. Все постоянно меняется. И в Эстонии это хорошо знают. В период с 1920 по 1940 годы у вас было накоплено много богатств. И что потом с ними сделали большевики?

Главное – иметь какой-то план и его придерживаться

Вы – профессиональный инвестор. Что такое инвестирование, на ваш взгляд? Способ заработать деньги? Способ их сохранить? Психологический трюк, чтобы держать финансовую дисциплину (и результаты неважны)?

Статья продолжается после рекламы

Встречный вопрос: а для чего мы едим? Чтобы насытить себя питательными веществами? Чтобы пообщаться с друзьями? Чтобы отвлечься? Ради творчества? Сколько людей – столько и мнений. Вот и с инвестированием так же.

Если вы тратите меньше, чем зарабатываете, у вас появляются сбережения. Если вы просто держите их под подушкой, их начнет разрушать инфляция. Вы можете это либо принять как данность, либо решить с этим что-то сделать. Каждый выбирает сам, здесь нет правильных и неправильных ответов.

Вы в книге приводите конкретную структуру – как мог бы выглядеть портфель инвестора: 25% портфеля в акциях, 25% – в долгосрочных облигациях, зависящих от инфляции, 25% – в облигациях сроком на 20 лет и более, а все остальное – в коммодитиз (нефть, сырье, золото, металлы и другие подобные активы). Почему именно так?

Потому что таким образом вы широко покрываете весь спектр активов, которые по-разному ведут себя в разных ситуациях.

Т.е. это диверсификация?

Да. В этом году облигации показали слабые результаты, а акции выросли неплохо, в то время как золото вообще выстрелило. Но в другие годы (например, во время финансового кризиса), акции вполне могут провалиться, а облигации – выстрелить.

Почему в этой структуре нет ETF и крипты?

ETF сюда прекрасно вписываются: через них можно купить и акции, и облигации, и коммодитиз. А криптовалюты – это валюта. Капитализм не нуждается в росте валют, но очень нуждается в росте акций и облигаций. В этом принципиальное отличие.

Статья продолжается после рекламы

Акции и облигации должны обязательно расти, потому что иначе никто никому не будет отдавать свой капитал. Акции – это способ привлечения инвестиций, а инвестиции должны отбиваться. Для валют это не обязательно.

Но моя базовая мысль в отношении инвестиций другая. Если можешь копить деньги, копи. Накопил? Составь план. Неважно какой. «Вложу 10 долларов в акции, 5 в облигации, 5 в коммодитиз» – прекрасно. Сам факт наличия плана значительно важнее его качества. Иногда ты будешь срываться и этот план нарушать – ничего страшного. Важно, чтобы план все равно был.

Уже сейчас представляю себе, как набегут читатели и скажут, что не могут позволить себе откладывать, т.к. живут от зарплаты до зарплаты. Это просто гнилые отмазки?

Нет, ситуации бывают разные. Бывает, что люди действительно находятся в столь тяжелом положении, что им нужно сосредоточиться исключительно на том, чтобы повысить свой доход. Сменить профессию, переобучиться, возможно переехать в другую страну. Потому что если ты на дне, то это замкнутый круг.

А вот как только доходы повышаются, появляются глупые траты. И здесь на первый план выходит бережливость.

Расходы мы разобрали. Теперь про доходы. Люди делятся на две группы. Первая – условные «Стивы Джобсы». Вторая – условные «Скотты Гэллоуэи». Джобс советовал всем заниматься в жизни тем, что нравится. Академик и предприниматель Скотт Гэллоуэй считает такой совет катастрофическим и вместо этого рекомендует приобретать навыки, которые позволят хорошо зарабатывать, – вне зависимости, нравится это тебе или нет. К какому лагерю относите себя вы?

Я в обоих. Совет Стива Джобса работает только в одном случае – если ты гений. Любимый музыкант Джобса – Боб Дилан – входил в 0,01% музыкантов, которым, по статистике, удается музыкой зарабатывать деньги. Поэтому у Дилана все хорошо. Так что да, если ты гений, то делай то, что тебе нравится.

Но если ты не гений (я вот, например, точно нет), то я скорее придерживаюсь точки зрения Гэллоуэя.

Статья продолжается после рекламы

А мы инфляцию вообще понимаем?

Вы в книге рассказывали о формуле: «Инфляция = 1/4 x нефть + 1/4 x жилье + 1/2 зарплаты». Но в этой формуле нет единиц измерения – как тут что-то посчитать?

Я попытался в легкой форме донести до людей, что такое инфляция. Потому что если начать читать отчеты ЕЦБ или ФРС, то можно легко запутаться.

Вы купили свитер. Из чего складывается его цена? Кто-то должен был его произвести – это зарплаты. Кто-то должен был его доставить – здесь есть нефтяная составляющая. Ну и стоимость жилья – всем нужно где-то жить.

Поэтому если вы пытаетесь спрогнозировать инфляцию на год вперед, то задайте себе три вопроса. Безработица растет? Цены на нефть растут? Предложение жилья растет? Ответы дадут грубую оценку инфляции.

Можем ли мы доверять статистике по безработице? Выяснилось, что в США с апреля по март было создано рабочих мест на миллион меньше, чем об этом сообщали. Такое ощущение, что вся эта статистика по безработице – скам.

В целом этой статистике доверять можно. В частностях – нет.

Если говорят, что «за прошлый месяц было создано 10 тысяч новых рабочих мест», то это ни о чем. Но понять, растет ли безработица в целом или падает, можно.

В США статистику по безработице выпускает не только Федеральное бюро статистики труда, но еще и частная компания ADP. К тому же предприятия по всему миру декларируют прибыль и численность персонала, и за ложь полагается уголовная ответственность. Так что общая картина у нас есть.

Статья продолжается после рекламы

А понимаем ли мы вообще, как работает инфляция? Я десять долгих лет слышал, что нам грозит гиперинфляция из-за того, что ФРС печатает деньги. Не было гиперинфляции. В 2025 году все кричали, что пошлины Дональда Трампа вызовут инфляцию. Не вызвали. А то, что инфляцию вызовет ковид, никто не предсказал.

Инфляцию мы понимаем, потому что есть инвесторы, которые зарабатывали деньги в те периоды, когда все ждали высокую инфляцию, а она была низкой (и наоборот).

В Эстонии есть контрпример: Микк Талпсепп спрогнозировал, что рынок в 2017 году накроется медным тазом и создал инвестфонд, зарабатывающий на высокой волатильности. И прогорел: рынок шел вверх без остановки, а волатильность была минимальной.

Так бывает: рынки очень сложны. Поэтому большинству людей я советую вообще не торговать на рынке, а просто держать свой портфель в ETF и вообще его не трогать. Но если вы вышли на рынок, то инфляцию понимать обязаны.

Рядом с легендой

Вы работали с легендарным инвестором Рэйем Далио. Какие впечатления от него?

Рэй – очень вдумчивый, эксцентричный и трудолюбивый человек. Чтобы сделать то, что он сделал (построить компанию с нуля и офиса в спальне и вырасти до крупнейшего хедж-фонда в мире), нужно мыслить иначе, чем остальные.

Чем его мышление отличается от других?

Он не принимает ничего на веру, просто потому что так сказали. Ему нужно самому все разложить до основополагающих принципов.

Статья продолжается после рекламы

Пример: профессор престижного университета пишет статью, где заявляет, что «ФРС печатает деньги, а значит будет гиперинфляция». Большинство людей прочитали статью и поверили: «Так оно и есть – ведь это сказал профессор».

Рэй не такой. Он все будет раскладывать по полочкам. Действительно ли ФРС печатает деньги? А как это механически вообще выглядит – «печатать деньги»? Ага, это когда доллары создаются на балансе, потом идет звонок банку, зачисляются деньги, забираются активы... И вот так по всем пунктам. Это может длиться месяцами. И только потом он сделает вывод: был ли все-таки прав профессор или нет. Большинству людей трудно держать такой уровень интеллектуальной независимости – это изматывает.

Сейчас одно из самых популярных видео на YouTube на экономическую тему – мрачный прогноз Рэя Далио относительно того, что ждет Америку и мир в целом в будущем. Это беспочвенный пессимизм? Он уже хоронил Америку в 2008 году и не угадал.

О каких конкретно прогнозах речь?

Например, он говорит, что век американской империи подошел к концу, нас ждет падение ее могущества, и мировым лидером станет Китай.

Тут я с Рэем не соглашусь. Да, богатства постоянно перетекают и все меняется (в этом году фондовый рынок США, например, впервые за долгое время не превосходит европейский), а Китай и вправду набирает мощь. Но США не раз проходили через кризисы. Во время гражданской войны тоже казалось, что США развалятся. Так же думалось и в 1960-х – начале 1970-х. Отличительная особенность американской системы – гибкость. И даже сейчас, при довольно сильном политическом крене, она способна эволюционировать.

Россия: средневековая власть и богатая фантазия

Вы провели немало лет в России. Какое главное впечатление от страны?

Государственный аппарат России находится на уровне Средневековья. Есть король. Он отдает приказы. Люди платят ему дань. С технологиями в России все хорошо (тем более, что российские инженеры и математики очень сильны), но политическая культура сильно отстает от западной. Я считаю войну в Украине злом, но понимаю, почему она была затеяна. Если польскому королю в Средние века не нравилось, что происходит в Литве, он просто посылал туда войска. Это логика Средневековья, в то время как в современном мире есть правила и договоры, которые нельзя нарушать.

Это вы сейчас сказали о правительстве. А какое впечатление от россиян?

Одни из самых интересных людей, которых я знаю. Как и эстонцы, они на своем веку видели слишком много перемен, поэтому их воображение относительно того, что в принципе может случиться, шире, чем у многих, кто окружает меня здесь, в Коннектикуте. В моем городе серьезных военных событий не было с XVIII века. Сотни лет стабильности. Поэтому многие теперь считают, что «при моей жизни этого случиться не может». А мои русские друзья понимают: может.