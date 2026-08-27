Крупнейший производитель свинины в Эстонии сменил руководителя. «Мой этап завершился»

Государственная компания Vireen, занимающаяся переработкой отходов животного происхождения, в прошлом году увеличила прибыль почти в шесть раз: вспышка африканской чумы свиней принесла предприятию большой объем дополнительной работы.
Если в прошлом году на крупных фермах произошло несколько вспышек африканской чумы свиней и пришлось уничтожить много домашних свиней, то в этом году заболевание выявлено у 38 диких кабанов. Новая вспышка — лишь вопрос времени, считает руководитель AS Vireen, признанный ветеринаром года, Тармо Терав.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.