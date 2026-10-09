Ида-вируский профтех сокращает учителей эстонского: ученики не пришли
Ида-Вируский центр профессионального образования Cosmos сокращает пять ставок преподавателей эстонского языка. Последним просто не хватает работы, поскольку после перехода на эстонский язык обучения количество учеников упало на 15%. Ожидается, что государственное финансирование теперь тоже уменьшится.
Здание Ида-Вируского центра профобразования в Нарве. Иллюстративное фото.
Foto: Николай Андреев
Учительница эстонского языка Ксения Федорова на этой неделе получила уведомление о сокращении с 31 октября. В документе за подписью директора Хендрика Агура, который она показала корреспонденту ДВ, сказано, что продолжение трудовых отношений стало невозможным в связи с сокращением объема работы.
Ида-Вируский центр профобразования открыл в этом учебном году меньше учебных групп, чем планировалось. Это, в свою очередь, произошло из-за того, что на учебу поступило меньше людей, написано в уведомлении.
С прошлого учебного года заведение полностью перешло на эстонский язык обучения, в то время как ранее большинство групп учились на русском. Победивший на конкурсе минобразования на должность директора Хендрик Агур обещал «отрубить хвост» профобразованию Ида-Вирумаа, решительно и быстро превратив Ида-Вируский центр профобразования в эстонское учебное заведение.
Статья продолжается после рекламы
Как позднее писали ДВ, после смены языка обучения выяснилось, что около 500 учеников не владеют эстонским на таком уровне, чтобы на нем учиться. Тогда директор организовал интенсивные курсы эстонского, призывая учителей со всей Эстонии срочно приехать в Ида-Вирумаа и обещая повышенную зарплату.
Теперь ситуация ровно обратная – часть учителей эстонского языка будут сокращены.
В учебном заведении по-прежнему есть дефицит эстоноязычных учителей, но вакантными остаются должности преподавателей профессии для сварщиков, электриков, автомехаников, а также есть вакантные места лаборанта и преподавателя математики и физики. Руководитель учебного центра Хендрик Агур сообщил ДВ, что сокращаемым предложили эти должности, но такой специфической квалификации у них, к сожалению, нет.
Весной бывший учитель профтеха Юрий Живетьев рассказал в «Нарвской газете», что при переходе на эстонский язык обучения работу потеряли 47 преподавателей, которые не могли вести занятия на государственном языке. Как выясняется теперь, на некоторые должности найти преподавателя до сих пор не удалось.
Споры о реформе Ида-Вируского профтеха начались накануне официального вступления Хендрика Агура в должность. В частности, его планы остро обсуждали на встрече тогдашнего мэра Нарвы Катри Райк с местными предпринимателями.
Foto: Николай Андреев
Не хватает нагрузки
Хендрик Агур рассказал ДВ, что сейчас в Ида-Вируском центре профобразования работают 28 учителей эстонского языка и один методист.
«Эти 28 учителей сейчас занимают 23 штатные единицы учителя эстонского языка. Это означает, что часть учителей работает в школе с неполной нагрузкой – например, они также работают в другой школе или на другой должности. После завершения дополнительного приема выяснилось, что школе вместо прежних 23 штатных единиц учителя эстонского языка нужны 18», – сообщил Агур.
Дополнительных преподавателей учебное заведение начало искать в январе, поскольку в феврале началось интенсивное обучение эстонскому, пояснил руководитель. Тогда каждая учебная группа получала 26 часов эстонского в неделю. Часть учителей тогда приняли по срочным трудовым договорам, они ушли с работы либо весной, либо в начале лета, после окончания второго периода интенсивного обучения.
«Осенью мы начали новый интенсивный курс эстонского языка. В неделю его проводится 16 учебных часов, – добавил он. – Таким образом, одна из причин сокращения учителей – уменьшение объема часов в рамках интенсивных курсов. Вторая причина – уменьшение числа учащихся».
По сравнению с прошлым учебным годом учеников стало меньше почти на 15%, сообщил директор.
Количество учеников в Ида-Вируском центре профобразования по состоянию на 15 сентября
2023 год – 2528 человек
2024 год – 2464 человека
2025 год – 2063 человека
2026 год – 1756 человек
Как выбирали кого сократить?
«Среди сокращаемых есть учителя с высокой квалификацией, как и у меня самой, в то же время остаются на работе некоторые из тех, кто такой педагогической подготовкой не обладает и даже работает учителем первый год», – замечает Ксения Федорова, имеющая степень магистра.
Другая попавшая под сокращение учительница, Майги Мюйрсепп, сомневается в юридическом основании ее сокращения, но с выбором директора относительно того, кто справляется с работой хуже, не спорит. «У меня сложилось впечатление, что изменения, которые проводит директор, требуют больше денег, чем получает школа. Значит, надо сократить тех, кто работает хуже. Логично», – написала она корреспонденту ДВ.
«Другой вопрос – насколько вообще эффективно преподавание в этом учебном заведении. Я вижу огромное количество проблем во всей системе – от министерства до школы – и даже в методике и ее применении, – добавила учительница. – Но теперь мне стало ясно, что у меня хорошее чутье на недостатки, а вот справляться с ними в своей работе учителя без помощи сверху у меня не получается. Других учителей это, похоже, не особенно беспокоит, хотя и они согласны, что проблемы существуют».
Старший советник отдела государственных школ Министерства образования и науки Ало Сави на просьбу ДВ прокомментировать ситуацию ответил, что за организацию повседневной работы учебного заведения отвечает директор, а министерство поддерживает с ним контакт и отслеживает деятельность. В том числе руководитель центра профобразования вправе решать вопросы использования денежных средств, имущества, оценивать потребность в персонале, нанимать и увольнять учителей и других работников.
По словам Хендрика Агура, в процессе сокращения работников оценивали по целому списку критериев: соответствие квалификационным требованиям, профессиональное мастерство, вклад в методические обсуждения, осмысление процесса обучения и разработку учебных материалов и многое другое.
Бюджет на следующий год – в стадии планирования
«Нам говорили, что сейчас очень сильная нехватка учеников, а, соответственно, каждый ученик – это деньги, с которых нам потом платят зарплату», – рассказала Ксения Федорова. То есть, уменьшение количества учеников привело к сокращению государственного финансирования. Проблема возникла даже с оплатой уроков, которые учителя вели сверх своего графика, подменяя отсутствующих коллег.
«Когда нас будут сокращать, нам обязаны выплатить деньги за замены. В течение прошлого года я дала около 30 академических часов в качестве замены. И нам клялись, что вот в августе произведут расчеты и в сентябре выплатят. В сентябре сказали, что деньги немножко задерживаются, выплатят в октябре, – рассказала Ксения Федорова. – Любая работа должна быть оплачена, тем более в госучреждении. Как это в принципе возможно?» Она добавила, что дважды писала директору по этому поводу, но не получила ни ответа, ни денег.
Статья продолжается после рекламы
Хендрик Агур сообщил ДВ, что все данные о заменах собрали воедино в течение сентября, и в октябре деньги за них будут выплачены. Но с бюджетом центра профобразования в целом ситуация сложнее.
Ало Сави из Министерства образования сообщил ДВ, что количество учеников – действительное главное, от чего зависит государственное финансирование. Но бюджет учебному заведению выделяется на один календарный год, а не на учебный.
«Таким образом, бюджет на 2026 год школа уже получила, а бюджет на 2027-й еще находится на стадии планирования и зависит от различных обстоятельств, – сообщил Сави. – Однако основной фактор – количество учащихся, внесенных в список школы в Эстонской информационной системе образования (EHIS) по состоянию на 10 ноября 2026 года».
Хендрик Агур отметил, что из-за несовпадения учебного и бюджетного года составление бюджета требует от учебного заведения стратегического планирования: «Учитывая нынешнее уменьшение числа учащихся почти на 15%, мы знаем, что в бюджете на 2027 год будет предусмотрено меньше штатных единиц учителей. Бюджет школы также зависит от роста зарплат учителей, числа учащихся, нуждающихся в поддержке, роста административно-хозяйственных расходов и так далее. Поэтому бюджет нужно уметь рассматривать в контексте».
Директор ожидает, что падение остановится
При всем этом Хендрик Агур положительно оценивает развитие Ида-Вируского центра профобразования. «По нашим прогнозам, в 2029/2030 учебном году в школе будут учиться 1800 учащихся, получающих профессиональное среднее образование, к которым добавятся учащиеся программ профессионального обучения. Таким образом, в течение нескольких лет число учащихся школы постепенно начнет снова расти», – считает руководитель.
Агур подчеркнул, что учебное заведение после смены языка обучения переживает бурный переходный период. «До внимания и сознания учеников более четко донесено эстонское государство и общество, в котором они живут, – считает Хендрик Агур. – Подход школы и охват ее работы по освоению знаний и навыков, необходимых современному молодому человеку в жизни и на рынке труда, стали более современными. Поддержка, которую школа оказывает молодому человеку в становлении гражданином, уважающим свое государство, государственный язык и культуру, значительно и целенаправленно усилена».