Назад Ида-вируский профтех сокращает учителей эстонского: ученики не пришли Ида-Вируский центр профессионального образования Cosmos сокращает пять ставок преподавателей эстонского языка. Последним просто не хватает работы, поскольку после перехода на эстонский язык обучения количество учеников упало на 15%. Ожидается, что государственное финансирование теперь тоже уменьшится.

Учительница эстонского языка Ксения Федорова на этой неделе получила уведомление о сокращении с 31 октября. В документе за подписью директора Хендрика Агура, который она показала корреспонденту ДВ, сказано, что продолжение трудовых отношений стало невозможным в связи с сокращением объема работы.

Ида-Вируский центр профобразования открыл в этом учебном году меньше учебных групп, чем планировалось. Это, в свою очередь, произошло из-за того, что на учебу поступило меньше людей, написано в уведомлении.

С прошлого учебного года заведение полностью перешло на эстонский язык обучения, в то время как ранее большинство групп учились на русском. Победивший на конкурсе минобразования на должность директора Хендрик Агур обещал « отрубить хвост» профобразованию Ида-Вирумаа, решительно и быстро превратив Ида-Вируский центр профобразования в эстонское учебное заведение.

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По сравнению с прошлым учебным годом учеников стало меньше почти на 15%, сообщил директор.

Количество учеников в Ида-Вируском центре профобразования по состоянию на 15 сентября 2023 год – 2528 человек 2024 год – 2464 человека 2025 год – 2063 человека 2026 год – 1756 человек

Как выбирали кого сократить?

«Среди сокращаемых есть учителя с высокой квалификацией, как и у меня самой, в то же время остаются на работе некоторые из тех, кто такой педагогической подготовкой не обладает и даже работает учителем первый год», – замечает Ксения Федорова, имеющая степень магистра.

Другая попавшая под сокращение учительница, Майги Мюйрсепп, сомневается в юридическом основании ее сокращения, но с выбором директора относительно того, кто справляется с работой хуже, не спорит. «У меня сложилось впечатление, что изменения, которые проводит директор, требуют больше денег, чем получает школа. Значит, надо сократить тех, кто работает хуже. Логично», – написала она корреспонденту ДВ.

«Другой вопрос – насколько вообще эффективно преподавание в этом учебном заведении. Я вижу огромное количество проблем во всей системе – от министерства до школы – и даже в методике и ее применении, – добавила учительница. – Но теперь мне стало ясно, что у меня хорошее чутье на недостатки, а вот справляться с ними в своей работе учителя без помощи сверху у меня не получается. Других учителей это, похоже, не особенно беспокоит, хотя и они согласны, что проблемы существуют».

Старший советник отдела государственных школ Министерства образования и науки Ало Сави на просьбу ДВ прокомментировать ситуацию ответил, что за организацию повседневной работы учебного заведения отвечает директор, а министерство поддерживает с ним контакт и отслеживает деятельность. В том числе руководитель центра профобразования вправе решать вопросы использования денежных средств, имущества, оценивать потребность в персонале, нанимать и увольнять учителей и других работников.

По словам Хендрика Агура, в процессе сокращения работников оценивали по целому списку критериев: соответствие квалификационным требованиям, профессиональное мастерство, вклад в методические обсуждения, осмысление процесса обучения и разработку учебных материалов и многое другое.

Бюджет на следующий год – в стадии планирования

«Нам говорили, что сейчас очень сильная нехватка учеников, а, соответственно, каждый ученик – это деньги, с которых нам потом платят зарплату», – рассказала Ксения Федорова. То есть, уменьшение количества учеников привело к сокращению государственного финансирования. Проблема возникла даже с оплатой уроков, которые учителя вели сверх своего графика, подменяя отсутствующих коллег.

«Когда нас будут сокращать, нам обязаны выплатить деньги за замены. В течение прошлого года я дала около 30 академических часов в качестве замены. И нам клялись, что вот в августе произведут расчеты и в сентябре выплатят. В сентябре сказали, что деньги немножко задерживаются, выплатят в октябре, – рассказала Ксения Федорова. – Любая работа должна быть оплачена, тем более в госучреждении. Как это в принципе возможно?» Она добавила, что дважды писала директору по этому поводу, но не получила ни ответа, ни денег.

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Хендрик Агур сообщил ДВ, что все данные о заменах собрали воедино в течение сентября, и в октябре деньги за них будут выплачены. Но с бюджетом центра профобразования в целом ситуация сложнее.

Ало Сави из Министерства образования сообщил ДВ, что количество учеников – действительное главное, от чего зависит государственное финансирование. Но бюджет учебному заведению выделяется на один календарный год, а не на учебный.

«Таким образом, бюджет на 2026 год школа уже получила, а бюджет на 2027-й еще находится на стадии планирования и зависит от различных обстоятельств, – сообщил Сави. – Однако основной фактор – количество учащихся, внесенных в список школы в Эстонской информационной системе образования (EHIS) по состоянию на 10 ноября 2026 года».

Хендрик Агур отметил, что из-за несовпадения учебного и бюджетного года составление бюджета требует от учебного заведения стратегического планирования: «Учитывая нынешнее уменьшение числа учащихся почти на 15%, мы знаем, что в бюджете на 2027 год будет предусмотрено меньше штатных единиц учителей. Бюджет школы также зависит от роста зарплат учителей, числа учащихся, нуждающихся в поддержке, роста административно-хозяйственных расходов и так далее. Поэтому бюджет нужно уметь рассматривать в контексте».

Директор ожидает, что падение остановится

При всем этом Хендрик Агур положительно оценивает развитие Ида-Вируского центра профобразования. «По нашим прогнозам, в 2029/2030 учебном году в школе будут учиться 1800 учащихся, получающих профессиональное среднее образование, к которым добавятся учащиеся программ профессионального обучения. Таким образом, в течение нескольких лет число учащихся школы постепенно начнет снова расти», – считает руководитель.

Агур подчеркнул, что учебное заведение после смены языка обучения переживает бурный переходный период. «До внимания и сознания учеников более четко донесено эстонское государство и общество, в котором они живут, – считает Хендрик Агур. – Подход школы и охват ее работы по освоению знаний и навыков, необходимых современному молодому человеку в жизни и на рынке труда, стали более современными. Поддержка, которую школа оказывает молодому человеку в становлении гражданином, уважающим свое государство, государственный язык и культуру, значительно и целенаправленно усилена».