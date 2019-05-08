Ведущим бизнес-форума «Точка входа-2019» станет Райво Варе

Бизнес-форум «Точка входа-2019», который состоится в Нарве уже 23 мая, будет вести экономический эксперт Райво Варе.

Райво Варе Фото: Andras Kralla

Райво Варе - эстонский предприниматель и государственный деятель, эксперт по транзиту. Он занимал пост государственного министра Эстонии (1990-1992) и министра дорог и связи (1996-1999), впоследствии руководил Таллиннским банком и логистическим предприятием Pakterminal, а также был директором по развитию Эстонских железных дорог.

Варе является председателем совета Фонда развития Эстонии, вице-председателем Ассамблеи Сотрудничества Эстонии, членом академического консультативного совета при Президенте ЭР, входит в совет Куратория Тартуского университета и многих предприятий.

Ведущим вечерней части мероприятия, на котором участники форума смогут пообщаться между собой и обменяться контактами, станет популярный телеведущий и журналист Андрей Титов.

Организаторы форума - "Деловые ведомости" и ЦУ "Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа" (IVIA). Форум поддерживают Citic Telecom CPC, Glänz&Glamuur и EAS.

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