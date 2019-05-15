Опрос: более четверти работодателей планируют повысить зарплату

Более половины (59%) работодателей, опрошенных агентством по исследованию зарплат Palgainfo Agentuur и рекрутинговым порталом CVKeskus.ee, за последние шесть месяцев повысили базовую зарплату работников.

Фото: Ronalds Stikans

Каждая четвертая опрошенная организация (27%) планирует повысить заработную плату в течение полугода.

Зарплату эстонские компании в основном увеличивают в пределах 5–6%, показали результаты опроса.

По сравнению с прошлой весной число работодателей, планирующих повысить заработную плату, оказалось несколько выше, в прошлом году таких было 23%.

Опрос работодателей проводился в апреле 2019 года, и на него ответили более 500 работодателей, в которых, по оценкам организаций, проводивших опрос, занято более 45 000 работников.

Значительную долю опрошенных составляют организации с большим числом работников, отмечают авторы исследования.