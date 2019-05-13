Зарплата выросла, но разница по регионам значительная

Среднемесячная брутто-зарплата в Эстонии увеличилась за год на 6,8 процента, сообщает Департамент статистики Эстонии.

В прошлом году средняя брутто-зарплата по стране составляла 1234 евро, что на 79 евро больше, чем годом ранее. Зарплаты в Эстонии растут с 2011 года.

Из уездов самой высокой средняя брутто-зарплата оказалась в Харьюмаа (1375 евро), а самой низкой - в Ида-Вирумаа (996 евро).

Ида-Вирумаа был единственным регионом с доходом ниже 1000 евро, отмечает департамент. Средний доход менее 1000 евро пришелся на четыре города Ида-Вирумаа - Нарву, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу. Кроме того, в среднем менее 1000 евро в месяц получали жители Валги.

Из всех самоуправлений Эстонии самым крупным средний ежемесячный доход был в волостях Виймси (1711 евро) и Раэ (1704 евро). В Таллинне он составил 1348 евро.

Работники в возрасте 25-49 лет получали больше всего - 1382 евро в месяц. Среднемесячный брутто-доход людей в возрасте 50-62 лет немного отличался от среднего по Эстонии в меньшую сторону (1135 евро).

В прошлом году средняя брутто-зарплата мужчин составляла 1386 евро, а женщин - 1095 евро.

Поскольку данные не позволяют проводить различие между работниками, занятыми полный или неполный рабочий день, а также провести анализ по видам деятельности, причины различий в брутто-зарплате между мужчинами и женщинами по ним определить нельзя, отмечает департамент.