Нестор: рост зарплат изменит экономику Эстонии

Если в конце прошлого года будущее мировой экономики вызвало на финансовых рынках настоящую панику, то сегодня взгляд в будущее стал снова немного более оптимистичным, считает экономический аналитик SEB банка Михкель Нестор.

Аналитик SEB банка Михкель Нестор Фото: Рауль Меэ

К сожалению, источником чувства облегчения чаще всего становятся пылкие сообщения центробанков о готовности продолжать стимулировать экономику при помощи дешевых денег вместо ужесточения монетарной политики. Такие процентные ставки могут помочь избежать экономического спада, однако в то же время они не способствуют «самоочищению» за счет гибели предприятий с низкой производительностью. Многие хронические проблемы экономики вследствие этого только усугубляются.

Однако рынок труда говорит об укреплении глобальной экономики. По крайней мере, в странах с развитой экономикой уровень безработицы сегодня самый низкий с начала 1980-х годов, и в дальнейшем его снижение продолжится. Сильный рынок труда, в свою очередь, способствует сохранению спроса, в результате чего в нынешнем году рост мировой экономики ожидается на уровне 3,3%, а в 2020 году — на уровне 3,5%.

Экономический рост еврозоны несколько улучшится

Наиболее ощутимое влияние на состояние дел Эстонии оказывают события в экономике Европы. После временной волны оптимизма во втором полугодии прошлого года экономический климат Европы существенно «остыл». В Европе наряду с хронически нездоровой экономикой Италии остановился и экономический рост Германии, промышленность которой испытывает влияние низкого спроса Китая и проблем автопрома.

Индекс уверенности менеджеров по закупкам, являющийся хорошим индикатором будущего, сегодня находится на самом низком уровне с 2014 года. В разрезе секторов и стран открывается пестрая картина: экономическая уверенность в секторе услуг — гораздо выше, чем в промышленности; экономики Испании и Франции не испытали проблем, свойственных Германии. Правда, в нынешнем году экономический рост еврозоны ограничится значением 1,1%, однако во втором полугодии благодаря укрепляющемуся спросу со стороны Китая ситуация должна улучшиться, и в 2020 году в еврозоне уже ожидается экономический рост в 1,5%.

Все растущий уровень зарплат в Эстонии побуждает предприятия к переменам

Экономический рост Эстонии замедляется. Согласно прогнозу SEB, в этом году ВВП Эстонии вырастет на 2,8%, а в 2020 году — на 2,5%. С одной стороны, причиной тому — более слабый экономический рост еврозоны и основных торговых партнеров, который тормозит спрос в экспортном секторе. С другой стороны, отечественные факторы, до сих пор двигавшие экономику вперед, теряют силу.

Если в два предыдущих года наиболее значительный вклад в экономический рост вносил строительный сектор, то снижение количества разрешений на строительство показывает, что эти времена прошли. Своего максимума достигла также занятость в Эстонии, которая в прошлом году была самой высокой во всем Европейском Союзе. Вследствие сверхвысокой занятости рост зарплат не реагирует на охлаждение экономической среды, и в нынешнем году брутто-зарплата достигнет почти 1400 евро. Такого уровня зарплат пока предусматривают бизнес-планы не всех работающих предприятий. Надеемся, что экономика сможет прореагировать на это гибко: если этого не случится, мы станем свидетелями гораздо более высокого уровня безработицы.

В ближайшие годы на экономическую среду все более значительное влияние будет оказывать резкое падение рождаемости, сравнимое с началом 90-х, область влияния которого точно не ограничится только лишь рынком недвижимости Таллина.