Зарплата в конвертах - одна из самых больных проблем для НТД

Объем выплат зарплаты в конвертах с годами сократился, но все же «серые» или совсем «черные» зарплаты продолжают ухудшать положение работников, не говоря уже о равенстве предприятий в конкуренции, пишет заместитель начальника отдела налогового аудита НТД Кайдо Лемендик.

Заместитель начальника отдела налогового аудита НТД Кайдо Лемендик. Фото: Scanpix/Toomas Tatar

Согласно последнему исследованию Эстонского института коньюнктуры (EKI), ущерб от нелегальных зарплат к 2016 году сократился на 50 миллионов евро. 109 миллионов евро налогового ущерба - достаточно заметный для нашей экономики объем, который подрывает социальные гарантии работников, равенство конкурентных условий предприятий и доступлность для людей публичных услуг.