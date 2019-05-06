Кайдо Лемендик • 6 мая 2019
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Зарплата в конвертах - одна из самых больных проблем для НТД
Объем выплат зарплаты в конвертах с годами сократился, но все же «серые» или совсем «черные» зарплаты продолжают ухудшать положение работников, не говоря уже о равенстве предприятий в конкуренции, пишет заместитель начальника отдела налогового аудита НТД Кайдо Лемендик.
Согласно последнему исследованию Эстонского института коньюнктуры (EKI), ущерб от нелегальных зарплат к 2016 году сократился на 50 миллионов евро. 109 миллионов евро налогового ущерба - достаточно заметный для нашей экономики объем, который подрывает социальные гарантии работников, равенство конкурентных условий предприятий и доступлность для людей публичных услуг.
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