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Кофейный бум в топливном бизнесе - хороший знак

Мария Хелблинг (32) происходит из семьи влия­тельных предпринимателей нергетического сектора Эстонии. Дочь мажоритарного собственника Alexela Хейти Хяэля переняла руководство Alexela Oil в прошлом году.

В кабинете исполнительного директора Alexela Oil Марии Хелблинг есть карта Эстонии, на которой отмечены флажками все заправки Alexela и её конкурентов. Фото: Лийз Трейманн

До средней школы Хелблинг училась в Эстонии, после чего продолжила образование за границей - в Кембриджском и Амстердамском университетах. В обоих вузах она изучала экономику.