Зарплаты в компании Осиновского немного снизились

Олег Осиновский Фото: Рауль Меэ

Общая зарплата в Spacecom AS составила в прошлом году 1 174 000 евро. Это, в среднем, 6 522 евро в месяц на одного работника.

Годом ранее зарплата в компании (тогда в ней работали 16 человек) составила 1 787 000 евро или 6 750 евро на одного работника. Это была тогда вторая по величине средняя зарплата в Эстонии (согласно топу, составленному Äripäev). В 2016 году средняя зарплата в составляла 4240 евро, а в 2015 году - 5965 евро.