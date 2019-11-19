Нейвельт: эстонские налоги подходят предприятиям, а не людям

Индрек Нейвельт Фото: Рауль Меэ

По оценке предпринимателя Индрека Нейвельта, налоговая структура, ориентированная на постоянный рост потребления, устарела, и теперь надо думать о реорганизации налоговой системы. Он предлагает ввести больше послаблений для экологически чистых технологий, налоги на собственность и ступенчатый подоходный налог.

По мнению Нейвельта, введенная в 1990-х годах налоговая система не учитывает изменения на рынке труда, в экономике или потребительских привычках. По его словам, предприятия были освобождены от подоходного налога тогда, когда было не с чего взимать налог.