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Бывалый бизнесмен сам себя выдал в суде. И теперь сидит за решеткой

Паромный король Вячеслав Леэдо сейчас находится за решеткой, куда попадали лишь немногие крупные предприниматели. Его собственные слова превратились в оружие против него самого.
Вячеслав Леэдо оспаривал в суде практически все и до последнего боролся за то, чтобы не попасть в тюрьму. Домой он сможет вернуться к Рождеству.
Но не только они.
«Ого!» – удивился прокурор Кайдо Туулемяэ.
В тот момент в руках Туулемяэ было экспертное заключение, ставшее практически неопровержимым доказательством.
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