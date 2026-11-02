Бывалый бизнесмен сам себя выдал в суде. И теперь сидит за решеткой

Таллиннский окружной суд отклонил жалобу защиты предпринимателя Вячеслава Леэдо, осужденного по делу о доведении судоходной компании Saaremaa Laevakompanii до неплатежеспособности. Теперь Леэдо должен незамедлительно явиться в Таллиннскую тюрьму для отбывания двухмесячного срока.
Государственный суд оставил в силе обвинительный приговор бизнесмену Вячеславу Леэдо по делу о доведении Saaremaa Laevakompanii до банкротства. За это ему назначено условное лишение свободы на два года и шесть месяцев, из которых два месяца он должен будет отбыть реально.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.