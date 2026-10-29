Назад На яхту за южным солнцем, на катер за северной рыбой: мужчины Ида-Вирумаа садятся за парты ради капитанских прав Каждую осень и зиму десятки взрослых жителей Ида-Вирумаа садятся за парты, чтобы весной получить права на управление маломерными судами. Кто-то из них мечтает об отдыхе на собственной яхте, кто-то хочет прыгать по волнам на гидроцикле, а некоторые планируют с помощью моторной лодки зарабатывать.

ДВ нашли в Ида-Вирумаа три школы, где будущих судоводителей учат читать карты, швартоваться и не сталкиваться в море со встречными судами.

На русском языке такие курсы можно пройти в Нарве, где их организует Эдуард Каневский, известный в городе спортсмен и акробат на флайборде, и в Нарва-Йыэсуу, где организатор – яхтсмен Антон Лебедев. Здесь можно учиться и на эстонском. В Тойла курсы только на эстонском языке проводят местные добровольные морские спасатели.

Школы собирают небольшие группы, но делают это регулярно. Каневский рассказывает, что набирает обычно десять человек раз в несколько месяцев. Лебедев проводит весенний и осенний курсы, в прежние годы в группе было до десяти учеников, сейчас только шесть – для более индивидуального подхода. К обоим приезжают учиться из разных городов Ида-Вирумаа.

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Каневский замечает в последнее время некоторый спад популярности и связывает его с финансовым положением людей. Лебедев говорит, что ученики приходят стабильно, а на воде он каждый сезон видит новые лица. Бумажные карты по-прежнему обязательно знать Маломерное судно – это водный мотоцикл, моторная лодка, катер или парусная яхта длиной до 24 метров. В эту категорию почти вписывается прогулочный корабль Caroline, который курсирует по Нарове – он лишь на метр длиннее. Без удостоверения можно управлять судном с мотором мощностью до 25 кВт или площадью парусов до 25 квадратных метров, но только днем и недалеко от берега. Поэтому, замечает Антон Лебедев, чаще всего учиться к нему приходят люди, которые уже имеют лодку, но теперь хотят поставить на нее более мощный мотор и получить полную свободу передвижения. Курс включает как минимум 60 часов теории и не менее десяти часов практики на воде. Учиться управлять нужно и моторной лодкой, и парусной яхтой. Обучение весьма интенсивное, оно занимает шесть уикендов – по полдня и в субботы, и в воскресенья. Затем предстоит теоретический экзамен, где в том числе нужно будет правильно проложить курс по бумажной карте. Антон Лебедев смеется, что в современном мире – это единственный в жизни раз, когда ученики пользуются именно бумажной картой. Весной нужно будет пройти практику, и после этого Департамент транспорта выдаст права, действительные почти по всей Европе. Касса по безработице видит возможности Эдуард Каневский рассказывает, что среди его учеников были люди, которым курсы оплатила Касса по безработице. Некоторые затем занялись рыбным промыслом: получили необходимые разрешения и стали использовать катера для работы. Руководитель коммуникаций Кассы по безработице Карина Лой сообщила ДВ, что с начала 2025 года это ведомство оплатило по всей Эстонии различные профессиональные курсы для судоводителей 32 зарегистрированным безработным. Почти половина из них – жители Харьюмаа, остальные – из других регионов. Горячие новости Продавец стройтоваров с многомиллионными убытками закрыл один из своих магазинов Аувереская электростанция выведена из строя до середины ноября Бывший топ-менеджер Pipedrive: за масштабными сокращениями, похоже, стоит желание американского владельца KM Четыре многоквартирных дома в сотрудничестве с Omega Laen. Как Пеэтер Рааг финансирует свои девелоперские проекты?

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После обучения люди устраивались рыбаками и спасателями на воде, некоторые планировали открыть свое дело. Но были и те, кто нашел работу в другой области или продолжал оставаться на учете и после получения прав на маломерное судно.

Касса по безработице связывает потребность в лодочных правах с туризмом, работой спасательных служб, экологическими исследованиями и, в перспективе, с обслуживанием морских ветропарков. При выборе обучения ведомство учитывает потребности рынка труда, и одного желания, чтобы бесплатно пойти на курсы, недостаточно – нужно согласовать это с консультантом.

Лебедев отдельно оговаривает: возможность управлять большой яхтой для собственного удовольствия еще не означает, что можно перевозить пассажиров – для такой работы нужны дополнительные документы, одних только прав на маломерное судно недостаточно.

В Нарве подстраиваются под занятость учеников

На нарвских курсах Эдуард Каневский отвечает за общение с учениками, организацию занятий и практику. С ним работают Александр Нестеренко и Сергей Суббота, которые раньше вели курсы на получение прав на маломерные суда в Нарвском клубе юных моряков (несколько лет назад КЮМ прекратил такие курсы). Сейчас Нестеренко преподает теорию, а Суббота – навигацию.

Часть учеников хотят приобрести лишь водный мотоцикл, но его мощность такова, что требуются права. Позднее это даст возможность пересесть на катер или яхту, пояснил Каневский. Есть и те, кто с самого начала хотел ходить под парусом. Каневский рассказал о бывшем ученике, который купил себе яхту. Теперь преподаватель следит за его плаваниями в Facebook: он причалит то в Нарве, то в Нарва-Йыэсуу, то отправится в сторону Финляндии.

«Молодой яхтсмен, но уже не боится ничего, сам покоряет море», – говорит преподаватель.

У многих взрослых учеников работа мешает регулярно бывать в классе. Например, к Каневскому обращаются дальнобойщики, которые по два месяца проводят в рейсах. Для них есть занятия в Zoom и записи уроков. Но навигацию преподаватели разбирают только очно. Если человек отстал от группы или приезжает из-за границы всего на несколько дней, с ним договариваются об отдельных занятиях.

Небольшие группы Каневский считает условием нормального обучения. При десяти учениках преподаватели успевают уделить время каждому, а практику легче организовать. Ведь за зиму накапливается несколько групп, которые прошли теорию, сдали экзамен, и к весне всем их ученикам требуется практика на воде. Для преподавателей это сложное время, когда целые дни приходится проводить на воде.

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«Вроде кажется, что ничего такого сложного, но на самом деле вечером ты разбитый после курсов и после практики», – признается Эдуард Каневский.

Сейчас курс в его школе стоит 475 евро. Если программа включает обучение радиосвязи, то 650 евро – именно такой полный курс может оплатить Касса по безработице.

Эдуард Каневский занимается полетами и трюками над водой на флайборде – доске, которая удерживается в воздухе струей воды. Этот вид спорта называется гидрофлай, и Каневский входит в число лучших спортсменов мира. Месяц назад он занял пятое место среди ветеранов на чемпионате мира в Испании – он выступал с травмой колена, и в итоге ему вообще пришлось сойти с дистанции. А среди юниоров его 16-летний сын Виктор стал чемпионом, а 11-летняя дочь Эмилия заняла шестое место. В Нарве Каневский ежегодно проводит шоу Narva Jet Drag Racing: два гидроцикла одновременно стартуют и соревнуются в скорости на дистанции 400 метров. К следующему, пятому мероприятию Каневский готовит вечернее флайборд-шоу со светящимися костюмами и пиротехникой.

В Нарва-Йыэсуу хотят дать больше практики

Антон Лебедев – член правления яхт-клуба Нарва-Йыэсуу и тренер местной парусной школы. В сезон он выходит в море каждый день. Курсы на права Лебедев с партнерами проводит четвертый год: первые три года работали вместе со школой из Муствеэ, теперь решили организовать обучение самостоятельно.

«Материалы есть, все уже наработано. Зачем с кем-то делиться, когда можно все сделать самим?» – улыбаясь, объясняет он.

Клуб работает на бывшей базе «Тралфлота» на Нарове. Лебедев рассказывает, что на летней стоянке у них постоянно находятся 15 яхт, на зимнее хранение дополнительно привозят и катера. Вокруг клуба сложился круг людей, которые не только занимаются здесь сами, но и приводят своих знакомых. Так школа и набирает учеников.

По оценке Лебедева, около 80% его учеников – рыбаки-любители и владельцы катеров, которые поняли, что им нужен более мощный мотор. Примерно каждый десятый приходит с намерением купить яхту. Бывают и компании друзей, которые хотят ездить на рыбалку в Норвегию и брать там лодку напрокат.

Лебедев считает, что основная задача школы – дать человеку достаточно времени за штурвалом. В своей программе он обещает не менее 20 часов практики и этим объясняет более высокую, чем в Нарве, цену обучения.

Слабую практическую подготовку, говорит Лебедев, видно уже при отходе от причала. На открытой воде человек может долго идти прямо – это не сложно. Но по мере того, как лодок становится больше, приходится чаще принимать решения и понимать намерения других капитанов.

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«Когда ты встречаешь такое же судно, которое идет на тебя, первый вопрос – как вы будете расходиться?» – говорит он.

Партнеры Лебедева и преподаватели курсов – Тармо Кальме и Кирилл Якушев – рассказывают, что водного транспорта на Нарове и в Нарвском заливе постепенно становится все больше, и одну из проблем создают лихачи на джетах (гидроциклах, водных мотоциклах). Они перемещаются с огромной скоростью, и волны, которые расходятся от гидроцикла, раскачивают лодки, бьют их о берег, буквально выбивают снасти из рук рыбаков. Пограничники даже провели в Усть-Нарве собрание с местными владельцами плавсредств и угрожали запретить движение гидроциклов на Нарове, если лихачи не начнут соблюдать требования знаков. Видимо, это помогло, и движение на реке стало несколько спокойнее.

Отпуск за штурвалом яхты – своей или арендованной

Ученик усть-наровских курсов Григорий пришел к идее получить права на маломерное судно благодаря занятиям парусным спортом. В августе он записался во взрослую группу и около месяца ходил на небольших яхтах. Затем узнал, что Лебедев открывает курс на получение прав, и решил продолжить обучение.

«У меня лодки нет, но желание получить права появилось из-за занятий на маленьких судах», – рассказывает Григорий.

Покупать лодку прямо сейчас он не собирается. В клубе участники обсуждают такую возможность, но конкретных планов пока нет. Права дадут выбор: приобрести судно позднее или взять его в аренду во время отпуска.

Другой ученик, Дмитрий, уже отдыхал на яхте и катамаране в Хорватии. У друзей были права, они брали суда напрокат.

«Я был просто свидетелем, пассажиром. Но мне захотелось управлять яхтой самому», – поясняет Дмитрий.

Особенно его заинтересовала швартовка: подвести яхту к месту в порту оказалось целой наукой. Дмитрий рассчитывает хотя бы раз в год выбираться в такой отпуск на воде. Собственная яхта для этого ему не нужна: в той же Хорватии развита аренда яхт, которые его друзья арендовали на неделю.

Однако Лебедев предупреждает будущих путешественников, что перед арендой нужно узнавать требования конкретной компании. У нее могут быть дополнительные условия к документам и подготовке капитана.

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В Тойла курсы проводят спасатели

Третью школу ДВ нашли в Тойла, где обучение на эстонском языке организуют добровольные морские спасатели. Курсы судоводителей они проводят уже больше десяти лет, собирая группы до 16 человек. Здесь также есть курс по управлению маломерным судном (за 430 евро) и дополнительно – курс по использованию радиосвязи (115 евро).

Эдуард Каневский рассказывает, что знает спасателей Тойла не только как коллег по обучению. Однажды вечером во время плавания к Онтика у него заглох гидроцикл, и спасатели пришли ему на помощь. По его воспоминаниям, спасателям пришлось прервать просмотр матча чемпионата мира по футболу. Возвращаясь на катере к берегу, матч смотрели уже все вместе – на телефоне.

«Ребятам большая благодарность. Молодцы!» – говорит Каневский.